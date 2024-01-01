Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

EmbedAI — это платформа, которая позволяет пользователям создавать чат-ботов с искусственным интеллектом на базе ChatGPT, используя свои данные. Альтернатива базе чата.

Веб-сайт: thesamur.ai

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