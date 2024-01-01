eMastered — это онлайн-инструмент для мастеринга аудио, разработанный инженерами, обладателями премии Грэмми, и работающий на базе искусственного интеллекта. Его цель — предоставить музыкантам и создателям музыки быстрые, простые в использовании и высококачественные возможности мастеринга звука. Инструмент анализирует аудиодорожки, загруженные пользователями, и применяет профессиональные студийные процессы, такие как эквалайзер, сжатие и насыщенность, для улучшения качества звука. Одной из ключевых функций является возможность сравнивать обработанный звук с исходным файлом, что позволяет пользователям предварительно просматривать и скачайте улучшенную версию в формате WAV или MP3. С помощью плана подписки пользователи могут загружать неограниченное количество мастеров в месяц. eMastered использует машинное обучение для улучшения своих возможностей мастеринга с каждой обрабатываемой песней. Его механизм искусственного интеллекта создает индивидуальные мастер-файлы, адаптированные к уникальным особенностям каждой песни, независимо от жанра или стиля, обеспечивая профессиональные результаты за небольшую часть затрат на традиционный студийный мастеринг. Инструмент также предлагает расширенную опцию мастеринга, предоставляющую пользователям дополнительный контроль над их звук. Такие параметры, как сжатие, эквалайзер, ширина стерео и громкость, можно регулировать вручную, что позволяет пользователям добиваться желаемого звучания и сохранять пресеты. eMastered также имеет возможность мастеринга с использованием искусственного интеллекта, где пользователи могут загрузить эталонный файл и позволить инструменту проанализировать его звуковую идентичность и применить полученные знания к своим собственным трекам. Эта функция помогает пользователям приблизиться к звучанию их любимой музыки. В целом, eMastered предлагает музыкантам и создателям музыки быстрое, простое и доступное решение для достижения результатов мастеринга звука профессионального уровня без необходимости дорогостоящих студийных тарифов или обширных знаний в области мастеринга. или опыт.

Веб-сайт: emastered.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением eMastered, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.