Альтернативы - Elements.cloud

Excalidraw

Excalidraw

excalidraw.com

Excalidraw — это инструмент виртуальной доски для совместной работы, который позволяет легко создавать эскизы диаграмм, напоминающие нарисованные от руки.

Whimsical

Whimsical

whimsical.com

Общайтесь визуально со скоростью мысли — с помощью блок-схем для совместной работы, каркасов, стикеров и ассоциативных карт.

Miro

Miro

miro.com

Miro — это онлайн-платформа для совместной работы с доской, которая позволяет распределенным командам эффективно работать вместе: от мозгового штурма с использованием цифровых стикеров до планирования и управления гибкими рабочими процессами.

Excalidraw+

Excalidraw+

excalidraw.com

Excalidraw — это инструмент виртуальной доски для совместной работы, который позволяет легко создавать эскизы диаграмм, напоминающие нарисованные от руки. В Excalidraw+, независимо от того, являетесь ли вы компанией или частным лицом, вы можете создать рабочее пространство, в котором сможете управл...

diagrams.net

diagrams.net

diagrams.net

Diagrams.net — это программное обеспечение для создания диаграмм с открытым исходным кодом, которое можно развертывать в Интернете, на настольных компьютерах и в контейнерах. Ранее draw.io

Lucid

Lucid

lucid.app

Lucid — единственный пакет для визуальной совместной работы, который дает командам возможность перейти от воображения будущего к его созданию.

Moqups

Moqups

moqups.com

Moqups — это оптимизированное и интуитивно понятное веб-приложение, которое помогает вам создавать каркасы, макеты, диаграммы и прототипы и совместно работать над ними — для любого типа проекта.

Gliffy

Gliffy

gliffy.com

Создавайте UML-диаграммы, блок-схемы, каркасы и многое другое. Наше бесплатное программное обеспечение для создания диаграмм и онлайн-инструменты для создания диаграмм улучшают сотрудничество и общение.

Creately

Creately

creately.com

Программное обеспечение для визуального рабочего пространства для совместной работы над мозговым штурмом, планированием, выполнением и анализом проектов. Совместная работа в режиме реального времени, бесконечный холст и мощные возможности построения диаграмм.

Wondershare EdrawMax

Wondershare EdrawMax

edrawmax.com

EdrawMax — это универсальный инструмент для создания диаграмм, который может создавать более 280 типов диаграмм, таких как блок-схемы, организационные диаграммы, инфографика, диаграммы Ганта, P&ID и т. д.

SmartDraw

SmartDraw

smartdraw.com

Простой и мощный конструктор блок-схем.

Sketch Web

Sketch Web

sketch.com

Sketch — это универсальная платформа для цифрового дизайна с инструментами для совместной работы, прототипирования и передачи задач разработчикам. Начните бесплатно.

Boardmix

Boardmix

boardmix.com

Boardmix — это онлайн-доска для совместной работы, которая объединяет различные инструменты для повышения эффективности команды и свободы воображения команды.

Cloudcraft

Cloudcraft

cloudcraft.co

Визуализируйте свою среду AWS в виде диаграмм изометрической архитектуры. Объединяйте блоки для EC2, ELB, RDS и многого другого. Подключите свою действующую среду AWS.

Zen Flowchart

Zen Flowchart

zenflowchart.com

Самый простой конструктор блок-схем. Создавайте блок-схемы за несколько кликов с помощью Zen Flowchart, самого простого средства создания блок-схем.

Cacoo

Cacoo

cacoo.com

Программное обеспечение онлайн-диаграмм для создания и безопасного обмена блок-схемами, каркасами, моделями UML, сетевыми диаграммами и многим другим. Более 2,5 миллионов пользователей. Начните с бесплатной учетной записи!

ProcessOn

ProcessOn

processon.com

Бесплатная онлайн-схема и ментальная карта Профессиональный и мощный инструмент для рисования, который поддерживает онлайн-сотрудничество нескольких людей в режиме реального времени и может использоваться для рисования различных графических изображений, таких как диаграммы прототипов, UML, BPMN и д...

Widget Board

Widget Board

widget-board.com

Доска виджетов — это инструмент для повышения производительности, который позволяет вам создавать собственные доски с вашими любимыми виджетами, такими как задачи, заметки, мультимедиа, дата и время, погода, календарь и многое другое!

Aha!

Aha!

aha.io

Войдите в свой Aha! Рабочее пространство. Еще нет аккаунта? Подпишитесь на бесплатную 30-дневную пробную версию программного обеспечения для дорожных карт №1 в мире.

Kumu

Kumu

kumu.io

Осмыслите свой беспорядочный мир. Kumu позволяет легко организовывать сложные данные в карты взаимосвязей, на которые приятно смотреть и которые приятно использовать.

IcePanel

IcePanel

icepanel.io

IcePanel — это SaaS-инструмент, позволяющий техническим командам совместно работать над проектированием архитектуры программного обеспечения. Мы используем визуальный подход, связанный с ресурсами реального мира, предназначенный для технических и нетехнических людей.

FlowMapp

FlowMapp

flowmapp.com

Простая и мощная платформа визуального UX. Создавайте карты сайта, пользовательские потоки и каркасы, чтобы обеспечить более эффективное UX-планирование и веб-разработку. FlowMapp позволяет командам вместе планировать и разрабатывать цифровые возможности в режиме реального времени и в одном месте. ⚙...

StoriesOnBoard

StoriesOnBoard

storiesonboard.com

Инструмент управления продуктами и идеями для гибких проектов. Двусторонняя интеграция с Trello, JIRA, GitHub, Pivotal Tracker в режиме реального времени. Попробуйте StoriesOnBoard бесплатно.

Pingboard

Pingboard

pingboard.com

Сила вашей организации заключается в ваших людях и отношениях, которые они формируют. Используйте Pingboard, чтобы воссоединить своих людей.

Allo

Allo

allo.io

Встречайте свое первое удаленное рабочее место. В буквальном смысле поймите всех на одной волне. Попрощайтесь с утомительным текстовым общением. Попробуйте общение, развитое — более интерактивное, захватывающее и веселое. Новый способ сотрудничества с вашей командой. Доска, видеоконференции, докуме...

Samepage

Samepage

samepage.io

Войдите в Samepage и сотрудничайте со своей командой в режиме реального времени. Общайтесь, делитесь файлами, назначайте задачи, управляйте проектами и многое другое.

ArcSite

ArcSite

arcsite.com

ArcSite позволяет вам легко создавать профессионально выглядящие чертежи на iPad, планшете Android или устройстве Windows за считанные минуты, а затем автоматически генерировать критерии, рассчитывать затраты и прибыль и даже создавать выигрышное предложение на основе этих рисунков, и все это при ра...

CardBoardIt

CardBoardIt

cardboardit.com

CardBoard — это простой инструмент для создания карт пользовательских историй. Цифровые стикеры упрощают совместную работу над проектированием и разработкой между удаленными командами. Поделитесь пользовательской историей, которая действительно объединяет продукт. Затем визуализируйте функциональную...

Custellence

Custellence

custellence.com

Мы считаем, что эмпатия является самым важным конкурентным преимуществом для любой организации. Миссия Custellence — способствовать большей эмпатии внутри организаций, предлагая лучший инструмент для создания клиентоориентированных изменений. Custellence — это самый простой в использовании инструмен...

Rarchy

Rarchy

rarchy.com

Rarchy предлагает набор инструментов для планирования веб-сайтов, включая визуальные карты сайта и потоки пользователей, предназначенные для агентств и команд. Основным продуктом является наш бесплатный визуальный редактор карты сайта, который позволяет вам создавать карту сайта с нуля или импортиро...

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