Elementary Data

Elementary Data

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: elementary-data.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

собственная наблюдаемость данных dbt. Контролируйте конвейеры данных за считанные минуты в своем проекте dbt. Elementary создан для более чем 3000 инженеров по аналитике и данным и пользуется доверием.

Веб-сайт: elementary-data.com

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