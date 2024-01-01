Ita Messenger предназначен для удовлетворения всех потребностей иранских пользователей в одной программе обмена сообщениями. В Ita вы можете легко общаться с друзьями, делиться файлами, создавать группы и каналы, а также использовать расширенные функции Ita для управления и персонализации вашего программного обеспечения.

Веб-сайт: eitaa.com

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