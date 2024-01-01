Альтернативы - eGifter Rewards
Sendoso
sendoso.com
Sendoso, ведущая платформа отправки, помогает компаниям выделиться, предоставляя им новые способы взаимодействия с клиентами на протяжении всего пути покупателя.
Wellable
wellable.co
Оздоровительная платформа Wellable помогает организациям создавать интересные программы оздоровления сотрудников, повышать качество обслуживания сотрудников и трансформировать культуру.
Tremendous
tremendous.com
Отправляйте цифровые платежи по всему миру в любом масштабе. Мгновенная доставка, возврат без разочарований, сотни вариантов вознаграждений. Покупайте, отправляйте, отслеживайте, управляйте и брендируйте свои выплаты на нашей простой в использовании платформе.
IncentivePilot
incentivepilot.com
IncentivePilot — это ведущая платформа геймификации и изобретательства для лидеров продаж. Легко управляйте бюджетами в миллионы долларов, отправляйте тысячи наград за считанные секунды и сделайте своей команде лучший подарок — возможность выбирать приз. Отслеживайте взаимодействие с помощью внутрен...
&Open
andopen.co
Лучший подарок для заботливых компаний. Развивайте отношения и повышайте лояльность среди команд продаж, маркетинга, HR и CX.
Snappy
snappy.com
Snappy — это универсальная платформа для корпоративных подарков, использующая силу опыта и удовольствия для объединения людей по всему миру.
StoreCash Perks
storecashperks.com
StoreCash — это самый простой способ отправлять, управлять и получать подарочные карты для ваших сотрудников, партнеров или пользователей. Благодаря нашим простым электронным подарочным картам, цифровому кошельку, платформе и опциям API нет более простого способа порадовать ваших пользователей!
RepeatMD
repeatmd.com
Продавайте больше высокодоходных услуг с помощью мобильных вознаграждений. RepeatMD помогает медицинским спа-центрам и поставщикам услуг эстетической медицины удерживать клиентов с помощью программ лояльности и финансирования пациентов.
Prezzee Business
business.prezzee.com.au
Наша миссия в Prezzee — изменить ландшафт подарков, создавая человеческие связи через замечательные моменты цифровых подарков. Мы считаем, что подарок всегда должен вызывать ощущение волшебства как для отправителя, так и для получателя, каждый раз попадая в цель с помощью правильного подарка и отлич...
Prezzee
prezzee.com.au
At Prezzee, our mission is to transform the gifting landscape by creating human connection through remarkable digital gifting moments. We believe that gifting should always feel magical for both the sender and the recipient, hitting the mark with the right gift and a great customer experience – ever...
Prepaidify
prepaidify.com
Prepaidify — ведущий веб-сайт цифровых подарочных карт, созданный в июле 2018 года. Мы специализируемся на предоставлении нашим клиентам широкого спектра цифровых подарочных карт от ведущих национальных брендов, включая Google Play, iTunes, Starbucks, Nordstrom и других. В Prepaidify мы верим в пред...
Pazcare
pazcare.com
One card to access all allowances (Food, Fuel, Telecom, Gift, L&D & more) provided by employers. Give your employees the maximum accessibility to their tax benefits and plan monthly expenses with Pazcard. Be it ordering food through Zomato or buying groceries from your nearby departmental store - Pa...
Offiga
offiga.com
Offiga — это первая в Индии корпоративная панель управления подарками, которая упрощает процесс дарения подарков для предприятий любого размера. Он предлагает ряд функций, включая отслеживание статуса всех заказов в режиме реального времени, управление адресами сотрудников или клиентов, загрузку сво...
HiThrive
hithrive.com
The easiest way to recognize and reward employees. Integrated with Slack and Microsoft Teams to increase recognition and engagement. Meaningful recognition that your team will value.
Giftly
giftly.com
Giftly производит революцию в том, как люди дарят и получают подарки. Стартап из Сан-Франциско переворачивает рынок подарочных карт с оборотом в 100 миллиардов долларов в год, делая подарочные карты более личными, настраиваемыми, красивыми и увлекательными, чем когда-либо прежде.
Giftcardsify
giftcardsify.com
Giftcardsify — это динамичная и инновационная онлайн-платформа, которая меняет способы покупки и использования подарочных карт. Эта компания успешно объединила мир цифровых валют с удобством электронных подарочных карт, предлагая безопасный, быстрый и простой метод совершения онлайн-транзакций.
PerkSweet
perksweet.com
PerkSweet is an employee engagement & rewards platform that lets you easily say thank you, congrats, farewell, great job, and much more to your team. PerkSweet offers an intuitive rewards & redemption process, unlimited digital group cards, and automated networking capabilities. PerkSweet allows you...
Loop & Tie
loopandtie.com
Платформа управления подарками Loop & Tie помогает компаниям отправлять экологичные персонализированные подарки аудитории по всему миру. Массовое производство вредно для окружающей среды и вредно для всего мира. Каждый подарок на рынке Loop & Tie исходит от малых предприятий или предприятий, принадл...
Huggg
huggg.me
Вознаграждайте ежедневный вклад материальными знаками признательности, повышая удовлетворенность, вовлеченность и удержание сотрудников И клиентов.
Virtual Incentives
virtualincentives.com
Мгновенное удовлетворение. Мощный стимул. Предоплаченные стимулы для исследований рынка и программы вознаграждений, основанные на простом, быстром и настраиваемом виртуальном решении.
Gyft
gyft.com
Gyft — лучший способ покупать и отправлять подарочные карты онлайн для таких розничных продавцов, как Amazon, Starbucks и iTunes. Используйте мобильное приложение Gyft для балансировки чеков подарочных карт.
Gift Baskets Overseas
giftbasketsoverseas.com
GiftBasketsOverseas.com — это американская компания с рейтингом A и аккредитацией BBB, которая специализируется на доставке высококачественных корпоративных подарков в более чем 200 стран. Каждый сотрудник компании стремится радовать клиентов превосходным обслуживанием и исключительной доступностью ...
Huuray
huuray.com
Huuray is a GaaS (Gifting as a Service). We offer private and public customers a unique SaaS solution – with on-demand ordering and instant issuing of 5000+ gift cards across 100+ countries through a unique tech platform, incl. mass send-outs – whether it’s digital or physical gift cards across the ...
PerkUp
perkupapp.com
Send employees incredible gifts and rewards with PerkUp. Streamline work anniversary and birthday gifting, send cash incentives and distribute branded swag to your global team.
PerkSpot
perkspot.com
PerkSpot — это надежная платформа, которая возвращает деньги в карманы ваших сотрудников. Мы предоставляем самые эксклюзивные и персонализированные скидки, сбережения и вознаграждения, которые действительно нужны сотрудникам. Наш опыт управления скидками и вознаграждениями объединяет все это так, чт...
FlowyTeam
flowyteam.com
flowyteam.com • Strategy Planning • OKRs • KPIs •Tasks (incl. Kanban) • Projects (incl. Gantt) • Whiteboards • Reports • Leads • Clients • Engagement • Tickets • Forms & Surveys • 360˚ Review • Rewards • Attendance • Leave • LMS • Outperform your Peers by executing your strategies and achieving your...
Karrot
karrotmarket.com
Karrot — это крупнейшая местная общественная торговая площадка, где можно покупать, продавать и обменивать новый и подержанный домашний декор, мебель, модную одежду и многое другое. Присоединяйтесь к нашему растущему сообществу, насчитывающему более 10 миллионов проверенных пользователей!
Crewhu
crewhu.com
Crewhu — единственная платформа, созданная для MSP, сочетающая CSAT, NPS, признание сотрудников и геймификацию. Отслеживайте показатели, которые наиболее важны для повышения вовлеченности сотрудников, удовлетворенности клиентов и заключения большего количества сделок!
BHN Rewards
bhnrewards.com
BHN Rewards (ранее Rybbon) — это комплексное решение для отправки, отслеживания и управления программами цифровых вознаграждений. С помощью BHN Rewards легко внедрить автоматические вознаграждения от популярных брендов, включая Amazon, Visa и Mastercard, чтобы повысить вовлеченность, увеличить скоро...
Hoppier
hoppier.com
Отправляйте глобальные вознаграждения клиентам или сотрудникам за 5 кликов или меньше с помощью Smarter Spending™ Controls! Создайте свою удаленную программу обедов, отправьте кофе, напитки в счастливый час, личные подарки, благотворительные пожертвования, пособия на обучение и многое другое. Hoppie...
TruCentive
trucentive.com
TruCentive, универсальная платформа для реализации стимулов и вознаграждений, помогает компаниям выделиться, предоставляя им новые способы взаимодействия со своими сотрудниками, партнерами и клиентами. Интегрируя цифровую доставку электронных подарочных карт, товаров и доставки денежных средств, ком...
Runa
runa.io
С помощью Runa компании могут платить людям, которых они обслуживают, в любой форме цифровой стоимости (подарочные карты, карты предоплаты, криптовалюта, подписки и т. д.) где угодно и мгновенно. Устаревшие платежные механизмы с трудом адаптируются к небольшим объемам и высокой скорости транзакций к...
Tillo
tillo.io
Tillo позволяет предприятиям ускорить свой рост с помощью инновационной платформы, которая использует возможности цифровых подарочных карт для связи потребителей с брендами, которые они любят. Наша платформа решает две бизнес-проблемы одновременно, позволяя вам использовать новые источники дохода, п...
Kudos
kudos.com
Отмеченная наградами платформа признания сотрудников Kudos позволяет организациям создавать эффективные и устойчивые условия для сотрудников, которые приводят к большей вовлеченности сотрудников и улучшению бизнес-результатов.
GroupGreeting
groupgreeting.com
В GroupGreeting мы верим, что мир становится лучше, когда люди чувствуют, что их ценят. В этом наша миссия: помочь людям легко выразить благодарность — одному человеку, по одной открытке за раз. Наш сервис позволяет вам создать цифровую карту и подписать ее нескольким людям. Наш современный подход к...
Giftogram
giftogram.com
Giftogram — это бесплатная глобальная платформа, которая помогает предприятиям за считанные минуты отправлять подарочные карты и карты предоплаты с выбранным ими дизайном, логотипом и персонализированным сообщением. Основываясь на идее выбора, получатели могут решить, где выкупить свою Giftgram у со...
Guusto
guusto.com
Recognition built to impact frontline retention. Not another points program! Start in minutes, not months, with a free single user account that can send rewards to anyone. Flexible delivery to reach frontline workers through web, mobile app, TV displays and print options that require no technology t...
Awardco
award.co
Awardco повышает производительность, сокращает расходы и формирует культуру посредством признания и вознаграждений, основанных на ценностях. Получите доступ к крупнейшей сети вознаграждений на планете и получите поддержку по соблюдению налогового законодательства для вознаграждений ваших сотрудников...
SWAG.EU
swag.eu
SWAG.EU создает исключительные впечатления от продуктов, которые помогут продвинуть ваш бренд. Мы разрабатываем, поставляем, производим и распространяем качественную персонализированную продукцию... и, черт возьми, мы работаем быстро. Мы гордимся тем, что являемся вашим надежным партнером по всем ва...
CorporateGift.com
corporategift.com
Корпоративный подарок — это платформа для подарков, которая была разработана для постоянных программных подарков. Делайте покупки, сохраняйте и настраивайте все один раз, а затем привлекайте внимание за считанные минуты. Наше решение было основано на трех основных принципах: огромном разнообразии пр...
SwagUp
swagup.com
SwagUp — единственная платформа комплексного управления Swag. Мы считаем, что swag невероятно мощный инструмент, но при этом невероятно сложен в использовании. Все, что мы делаем, направлено на максимальное упрощение процесса создания и доставки сувениров. Наша платформа дает вам возможность управля...
Stadium
bystadium.com
Stadium делает глобальные групповые подарки, награды и сувениры простыми и личными, независимо от масштаба или расстояния. Мы позволяем вашим получателям по всему миру выбирать, что они хотят и куда отправить, устраняя догадки и максимизируя эффективность каждого обмена. Независимо от того, благодар...
NeoCurrency
neocurrency.com
NeoCurrency получает и поставляет клиентам по всему миру цифровые вознаграждения из уникального каталога, в котором представлены ведущие бренды, предоплаченные и другие варианты, подобные наличным, в 24 различных валютах в 36 странах. NeoCurrency — независимый американский поставщик цифровых вознагр...
O4S
o4s.io
O4S — это технологическая платформа, которая революционизирует взаимодействие компаний, занимающихся дистрибуцией, со своими торговыми партнерами. Благодаря передовым решениям и подходу, основанному на данных, O4S дает компаниям возможность точно нацеливать и стимулировать высокоэффективных партнеро...
Paylode
paylode.com
Paylode — это платформа льгот для клиентов для компаний, которые хотят быстро запустить весьма привлекательную программу льгот для клиентов. Paylode позволяет компаниям предоставлять комплексную программу льгот для своих клиентов за гораздо меньше времени и средств, чем ее создание собственными сила...
Giftpack
giftpack.ai
Giftpack AI — инновационная платформа корпоративных подарков. Мы используем технологию искусственного интеллекта, чтобы автоматизировать процесс массовых подарков и адаптировать каждый подарок для каждого из ваших получателей. Выражайте признательность и привлекайте своих сотрудников и клиентов перс...
Alyce
alyce.com
Alyce — это платформа подарков с поддержкой искусственного интеллекта, которая помогает компаниям строить отношения, ускорять продажи и повышать узнаваемость бренда с помощью персонализированных подарков. Отделы маркетинга, продаж и работы с клиентами используют Alyce, чтобы открыть двери для нового...
Kudoboard
kudoboard.com
Kudoboard — идеальная групповая карта для особых случаев. Поздравьте кого-нибудь с помощью групповой онлайн-карточки, наполненной сообщениями, GIF-файлами, фотографиями и видео!
Giftbit
giftbit.com
Покупайте, отправляйте и отслеживайте цифровые подарочные карты для своих программ вознаграждений и поощрений.
Xoxoday
xoxoday.com
Инфраструктура вознаграждений, стимулов, льгот и выплат для бизнеса. Тысячи предприятий всех размеров, от стартапов до крупных предприятий, используют бизнес-валюту Xoxoday для отправки вознаграждений, льгот, стимулов и выплат.