efood

efood

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Веб-сайт: e-food.gr

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efood — ваш любимый выбор для онлайн-доставки и доставки на вынос в более чем 20 000 магазинов в 100 городах Греции. Компания научила ваш мобильный телефон накормить вас сувлакией, гамбургерами, блинами, гирос, пиццей или даже вкусными десертами к кофе.

Веб-сайт: e-food.gr

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