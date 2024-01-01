efood — ваш любимый выбор для онлайн-доставки и доставки на вынос в более чем 20 000 магазинов в 100 городах Греции. Компания научила ваш мобильный телефон накормить вас сувлакией, гамбургерами, блинами, гирос, пиццей или даже вкусными десертами к кофе.

Веб-сайт: e-food.gr

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