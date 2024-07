Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Education Next в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Education Next — это журнал мнений и исследований о политике в области образования. Education Next — это научный журнал, посвященный тщательному изучению фактов, касающихся школьной реформы, издаваемый Институтом Education Next и Гарвардской программой по образовательной политике и управлению в Гарвардской школе Кеннеди.

Веб-сайт: educationnext.org

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Education Next, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.