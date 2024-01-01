Education and Career News — это новостной веб-сайт, на котором представлены статьи на различные темы, связанные с образованием, такие как образовательные технологии, инвестиции в художественное образование, женщины в STEM и будущее образования. На сайте блога также представлены интервью с экспертами в области образования.

Веб-сайт: educationandcareernews.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Education and Career News, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.