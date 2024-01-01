Education and Career News

Education and Career News

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Веб-сайт: educationandcareernews.com

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Education and Career News — это новостной веб-сайт, на котором представлены статьи на различные темы, связанные с образованием, такие как образовательные технологии, инвестиции в художественное образование, женщины в STEM и будущее образования. На сайте блога также представлены интервью с экспертами в области образования.

Веб-сайт: educationandcareernews.com

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