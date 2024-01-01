EdgeTier

EdgeTier

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Веб-сайт: edgetier.com

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EdgeTier — это программное обеспечение искусственного интеллекта, работающее в режиме реального времени, которое отслеживает разговоры и предоставляет ценную информацию для улучшения качества обслуживания клиентов. Это позволяет командам по взаимодействию с клиентами повысить эффективность и превратить агентов в суперзвезд. Программное обеспечение анализирует данные и делает их легко доступными, позволяя командам реагировать на изменения и тенденции в режиме реального времени. Программное обеспечение предлагает несколько функций для повышения вовлеченности клиентов. Sonar обеспечивает обнаружение тенденций в режиме реального времени, чтобы быстрее реагировать на сообщения клиентов. Индекс обеспечивает гибкий смысловой поиск и тегирование для количественной оценки неструктурированных данных. Coach помогает повысить эффективность агентов, предоставляя полную картину их эффективности по всем взаимодействиям. Assist предоставляет персонализированные подсказки агентам для более быстрого реагирования. Клиентоориентированные лидеры доверяют EdgeTier, чтобы раскрыть реальность своих клиентов, обеспечить их удержание и улучшить качество обслуживания клиентов. Его успешно внедрили такие компании, как Abercrombie & Fitch, CarTrawler и Codere Online. Программное обеспечение совместимо с ведущими игроками отрасли, такими как Salesforce, Live Person, Zendesk и Kustomer, и может быть легко интегрировано с существующими стеками программного обеспечения. Он поддерживает многоязычные возможности и позволяет организациям работать на разных языках, в разных часовых поясах и культурах. EdgeTier предлагает масштабируемость галактического класса и ежедневно обрабатывает миллионы сообщений. Он обеспечивает связь в реальном времени, работая в режиме реального времени и обрабатывая сообщения по мере их отправки и получения. Программное обеспечение также обеспечивает эффективность и аналитическую информацию, что делает его ценным инструментом для контакт-центров с более чем двадцатью агентами. В целом, EdgeTier предоставляет командам по взаимодействию с клиентами расширенные возможности искусственного интеллекта для повышения эффективности, оперативности и удовлетворенности клиентов.

Веб-сайт: edgetier.com

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