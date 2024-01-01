Платформа Eden AI предлагает легкий доступ к разнообразным технологиям анализа речи и аудио от первоклассных поставщиков. Он включает в себя функции преобразования речи в текст и преобразования текста в речь, которые можно использовать для распознавания и синтеза речи соответственно. Функция преобразования речи в текст используется для распознавания произносимых слов и преобразования их в текст для дальнейшего анализа. Эта функция предоставляет асинхронные API, которые позволяют запрашивающим сторонам получать напоминание о готовности запрошенного ресурса. Асинхронные запросы полезны для поддержания функциональности приложения за счет оптимизации ресурсов приложения, используемых во время ожидания запроса. С другой стороны, функция преобразования текста в речь позволяет генерировать звук из заданного текста, выбирая соответствующий голос. Инструмент «Речь» Eden AI подходит для разработчиков, непрограммистов, менеджеров по продуктам и экспертов по искусственному интеллекту. Платформа не указывает количество провайдеров, с которыми они работают, но подчеркивает качество технологий, которые они предлагают. Отзывы клиентов показывают, что инструмент «Речь» использовался для автоматизации обработки голосовой почты путем преобразования файлов MP3 в текст и доставки их сотрудникам в виде текстовых сообщений. В целом, функции инструмента «Речь» можно использовать в различных приложениях, включая транскрипцию речи, голосовые команды, голосовые чат-боты и многое другое.

Веб-сайт: edenai.co

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