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Eddy Travels — это помощник для путешествий на базе искусственного интеллекта (ИИ), призванный упростить и улучшить процесс поиска лучших туристических предложений.
Уделяя особое внимание повышению эффективности, ИИ-помощник предоставляет удобную платформу для поиска авиабилетов, отелей и проката автомобилей, среди прочего.
Система предназначена для предоставления потребителям персонализированных результатов за считанные секунды, что значительно сокращает время и усилия, традиционно необходимые для планирования и бронирования поездок.
Услуги помощника также распространяются на автоматизированные продажи и поддержку, предоставляя предприятиям возможность улучшить качество обслуживания клиентов и увеличить продажи с меньшим вмешательством человека.
Eddy Travels помогает не только найти экономически выгодные предложения, но и обеспечить бесперебойный процесс бронирования, что делает его комплексным виртуальным помощником в путешествиях.
Технология, делающая это возможным, в значительной степени опирается на машинное обучение и сложные программные компоненты. Eddy Travels был разработан при поддержке Techstars, всемирной сети, которая помогает предпринимателям добиться успеха.
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