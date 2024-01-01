Eddy Travels — это помощник для путешествий на базе искусственного интеллекта (ИИ), призванный упростить и улучшить процесс поиска лучших туристических предложений. Уделяя особое внимание повышению эффективности, ИИ-помощник предоставляет удобную платформу для поиска авиабилетов, отелей и проката автомобилей, среди прочего. Система предназначена для предоставления потребителям персонализированных результатов за считанные секунды, что значительно сокращает время и усилия, традиционно необходимые для планирования и бронирования поездок. Услуги помощника также распространяются на автоматизированные продажи и поддержку, предоставляя предприятиям возможность улучшить качество обслуживания клиентов и увеличить продажи с меньшим вмешательством человека. Eddy Travels помогает не только найти экономически выгодные предложения, но и обеспечить бесперебойный процесс бронирования, что делает его комплексным виртуальным помощником в путешествиях. Технология, делающая это возможным, в значительной степени опирается на машинное обучение и сложные программные компоненты. Eddy Travels был разработан при поддержке Techstars, всемирной сети, которая помогает предпринимателям добиться успеха.

Веб-сайт: eddytravels.com

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