Eddy Travels

Eddy Travels

Еще не установили WebCatalog Desktop? Скачайте WebCatalog Desktop.

Использовать веб-приложение

Веб-сайт: eddytravels.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Eddy Travels в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Eddy Travels — это помощник для путешествий на базе искусственного интеллекта (ИИ), призванный упростить и улучшить процесс поиска лучших туристических предложений. Уделяя особое внимание повышению эффективности, ИИ-помощник предоставляет удобную платформу для поиска авиабилетов, отелей и проката автомобилей, среди прочего. Система предназначена для предоставления потребителям персонализированных результатов за считанные секунды, что значительно сокращает время и усилия, традиционно необходимые для планирования и бронирования поездок. Услуги помощника также распространяются на автоматизированные продажи и поддержку, предоставляя предприятиям возможность улучшить качество обслуживания клиентов и увеличить продажи с меньшим вмешательством человека. Eddy Travels помогает не только найти экономически выгодные предложения, но и обеспечить бесперебойный процесс бронирования, что делает его комплексным виртуальным помощником в путешествиях. Технология, делающая это возможным, в значительной степени опирается на машинное обучение и сложные программные компоненты. Eddy Travels был разработан при поддержке Techstars, всемирной сети, которая помогает предпринимателям добиться успеха.

Веб-сайт: eddytravels.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Eddy Travels, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Agoda

Agoda

agoda.com

Raconia

Raconia

raconia.com

FareFirst

FareFirst

farefirst.com

Hopper

Hopper

hopper.com

JetBlue Vacations

JetBlue Vacations

jetbluevacations.com

Travelstart

Travelstart

travelstart.co.za

askLAYLA

askLAYLA

justasklayla.com

GetMe.Flights

GetMe.Flights

getme.flights

ITILITE

ITILITE

itilite.com

Eightydays.me

Eightydays.me

eightydays.me

Goibibo

Goibibo

goibibo.com

Travelzoo

Travelzoo

travelzoo.com

Обзор

Продукты

Скачать

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2024 WebCatalog, Inc.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности