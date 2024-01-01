Альтернативы - Echofin

Sendwin

send.win

Sendwin — это инструмент повышения производительности, разработанный для платформы с несколькими входами для управления несколькими учетными записями из одного браузера. Управляйте несколькими учетными записями на любимом веб-сайте из одного браузера. Войдите в несколько учетных записей на одном сай...