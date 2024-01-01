Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Измеряйте и сообщайте о инженерной деятельности. Раскройте весь потенциал своей команды с помощью автоматизированной аналитики. Расскажите о деловой ценности инженерных усилий. Echoes дает руководителям инженеров возможность увидеть соответствие инженерных усилий бизнес-целям и то, оказывают ли их поставки реальный эффект на бизнес.

Веб-сайт: echoeshq.com

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