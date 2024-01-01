Альтернативы - EBizCharge

Trustly Personal

trustly.com

Бесперебойные банковские платежи. Более простой и безопасный способ оплаты. Совершайте или получайте онлайн-платежи прямо со своего банковского счета. Просто войдите в свой банк с сайта/приложения продавца. Нет приложения для загрузки, нет ручного ввода, нет учетной записи, которую нужно создать.