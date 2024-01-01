Ebby.co

Ebby.co

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Веб-сайт: ebby.co

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Ebby.co — это программа транскрипции с поддержкой искусственного интеллекта, предназначенная для преобразования аудио и видео в текст. Благодаря более чем 100 распознаваемым языкам и диалектам этот инструмент способен автоматически создавать субтитры к видео. Ebby.co обеспечивает конфиденциальность и безопасность своей деятельности, обеспечивая конфиденциальную транскрипцию. Платформа, оснащенная удобным онлайн-редактором, позволяет пользователям просматривать, редактировать и настраивать свои транскрипции по мере необходимости. Стенограммы можно экспортировать в различные форматы, включая Word, PDF, CSV, VTT и SRT. Инструмент также предлагает функции совместной работы, позволяющие делиться стенограммами либо только для чтения, либо с разрешениями на редактирование для совместной работы в команде. Кроме того, Ebby.co обеспечивает автоматическую маркировку динамиков и поддерживает широкий спектр форматов аудио- и видеофайлов (mp3, mp4, wav, m4a, mov, 3gp, avi, aac, wma, wmv и т. д.), преобразовывая их в текст. . Платформа получила положительные отзывы за быструю обработку, высококачественную транскрипцию и прозрачное ценообразование. Он особенно подходит для расшифровки интервью, подкастов, встреч и телефонных звонков.

Веб-сайт: ebby.co

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