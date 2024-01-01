Ebbot

Ebbot

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: ebbot.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Ebbot is your go-to platform for automating great service at scale. With service in our DNA, flexible integrations and a safety-first mentality, we equip you with GenAI powered chat tools so you can scale up your service without worrying about losing that personal touch. We're here to eliminate bad service, so you can focus more on delivery and less on remedy.
Категории:
Productivity
Программное обеспечение для чат-ботов

Веб-сайт: ebbot.com

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Альтернативы

AWS Console

AWS Console

amazon.com

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Intercom

Intercom

intercom.com

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Podium

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Verizon

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