Альтернативы - EasyTranslate
Murf AI
murf.ai
Переходите от текста к речи с помощью универсального генератора голоса с искусственным интеллектом. Поддержка искусственного интеллекта, голоса реальных людей. Создавайте озвучку студийного качества за считанные минуты. Используйте реалистичные голоса искусственного интеллекта Мерфа для подкастов,...
memoQ
memoq.com
memoQ — это собственный пакет программного обеспечения для компьютерного перевода, работающий в операционных системах Microsoft Windows. Он разработан венгерской компанией-разработчиком программного обеспечения memoQ Fordítástechnológiai Zrt. (memoQ Translation Technologies), ранее Kilgray, поставщи...
Matecat
matecat.com
Matecat — это бесплатный онлайн-инструмент CAT с открытым исходным кодом. Это бесплатно для переводческих компаний, переводчиков и корпоративных пользователей.
XTM Cloud
xtm.cloud
Локализация и распространение материалов в нескольких регионах является сложной задачей. Вам нужно решение для перевода, которое было бы простым, масштабируемым и надежным. Система управления переводами XTM (TMS) поможет вам быстрее и с меньшими затратами доставлять ваш контент, локализованный на не...
Smartcat
smartcat.com
Универсальная платформа, объединяющая предприятия и переводчиков в оптимизированный цикл доставки контента.
Crowdin
crowdin.com
Платформа управления локализацией Crowdin — это технологическое решение для вашей команды. Переведите и обновите контент вашего многоязычного продукта с помощью нашего облачного программного обеспечения.
Transifex
transifex.com
Интегрируйтесь с Transifex для управления созданием многоязычных веб-сайтов и контента приложений. Заказывайте переводы, наблюдайте за ходом перевода и пользуйтесь такими инструментами, как TM.
Phrase Localization Suite
phrase.com
Самая экономичная, быстрая и надежная платформа локализации. Используйте возможности масштабируемой платформы локализации программного обеспечения, чтобы уверенно выходить на новые рынки, сохраняя при этом рост и не создавая никаких проблем.
Lokalise
lokalise.com
Платформа локализации, созданная для роста. Охватите совершенно новую аудиторию пользователей приложений, онлайн-покупателей, веб-браузеров и игроков, предоставляя локальный опыт на их языке, где бы они ни находились.
Unbabel
unbabel.com
Unbabel предлагает услуги многоязычного перевода на более чем 30 языков, чтобы улучшить качество обслуживания клиентов. Узнайте больше о наших решениях для работы с языками!
LinguaScribe
getlinguascribe.in
LinguaScribe — это самое продвинутое многоязычное приложение для перевода, которое позволяет расшифровывать, переводить и озвучивать любой текст или аудио. Вы можете получить больше органического трафика, переводя или расшифровывая свои тексты и аудио на 108 языках, 322 реалистичных голоса и соверше...
Global App Testing
globalapptesting.com
Global App Testing — это решение для краудтестинга, которое позволяет командам по обеспечению качества, продуктам, пользовательскому интерфейсу, проектированию, локализации и цифровым технологиям тестировать свои продукты и опыт в более чем 189 странах с участием более 90 000 профессионально провере...
Weglot
weglot.com
Самый быстрый и простой способ перевести ваш сайт и охватить более широкую аудиторию!
Pairaphrase
pairaphrase.com
Веб-система управления переводами (TMS) для предприятий, уделяющих особое внимание безопасности. ✔ Повысьте свою продуктивность уже сегодня с помощью Pairaphrase.
Easyling
easyling.com
Easyling — это решение для перевода веб-сайтов, которое предлагает несколько способов локализации веб-сайта с минимальным участием ИТ-специалистов или разработчиков. Easyling обеспечивает подсчет слов, извлечение контента, предварительный просмотр в реальном времени и мгновенную визуальную обратную ...
Lingpad
lingpad.com
Lingpad — это мощная TMS, которая упрощает сложный глобальный рост. В Lingpad мы стремимся сделать многоязычное обслуживание клиентов простым, доступным, бесперебойным и беспроблемным. Повышайте ценность качества обслуживания клиентов, развивайте свой бренд в регионах по всему миру, не инвестируя в ...
Correcto
correctoai.com
Correcto — это самый продвинутый инструмент искусственного письма для испанского языка. В мире более 580 миллионов человек говорят по-испански, но существует только один инструмент для письма с искусственным интеллектом, который помогает предприятиям в испаноязычных странах лучше писать и общаться, ...
Cloudwords
cloudwords.com
Cloudwords повышает скорость, масштабируемость и успех вашей многоязычной маркетинговой деятельности благодаря автоматизированным рабочим процессам и инструментам улучшения совместной работы. Узнайте, как Cloudwords может помочь вашему предприятию достичь глобальных целей быстрее, чем когда-либо.
Lingotek
lingotek.com
Lingotek, член Straker Group, была основана в 2006 году и расположена в Лехи, штат Юта. Создав первую облачную платформу TMS, компания Lingotek стала неотъемлемой частью технологической революции в индустрии локализации и перевода. Компания Lingotek, приобретенная Straker Translations в 2021 году, н...
Redokun
redokun.com
Redokun — это облачный инструмент перевода, который можно использовать для перевода различных типов документов с сохранением их макета и дизайна. Это простое решение, которое легко использовать и интегрировать (присоединение вашей команды занимает несколько часов) и позволит вам сократить время и за...
Bureau Works
bureauworks.com
Bureau Works — это облачная система управления переводами, которая превращает сложное управление переводом и локализацией в простые и предсказуемые действия. Наша технология решает проблему управления переводами в целом. Bureau Works — от управления знаниями до управления производительностью и оплат...
Wordfast
wordfast.com
Решения Wordfast созданы, чтобы помочь переводчикам сэкономить время, деньги и усилия, сохраняя ваши переводы в базе данных памяти переводов и автоматически извлекая переведенный контент для будущих проектов. С 1999 года Wordfast стремится предоставлять на рынке самые удобные и доступные инструменты...
Lingohub
lingohub.com
Контролируйте локализацию проекта — управляйте, координируйте и запускайте международные продукты быстрее. Lingohub — это комплексное решение для локализации, позволяющее сосредоточиться на технических целях, избежать ручной работы, протестировать дизайн на разных языках и упростить процесс локализа...
TextUnited
textunited.com
TextUnited — это отмеченная наградами облачная система управления переводами. Предоставляя среду совместного перевода, мы реализуем масштабируемые многоязычные процессы, облегчая омниканальную коммуникацию для компаний из множества отраслей по всему миру. Сочетая передовой машинный перевод, наш мощн...
Language I/O
languageio.com
Языковой ввод-вывод гарантирует, что любой агент службы поддержки клиентов может общаться с любым клиентом по любому каналу на любом языке. Благодаря возможностям искусственного интеллекта ваша модель «следуй за солнцем» теперь поддерживает все языки мира, будь то чат, голосовая связь или электронна...