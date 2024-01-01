Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Easyicon — это платформа для поиска и загрузки значков, которая предоставляет бесплатные значки в различных форматах, таких как SVG, PNG, ICO и ICNS.

Веб-сайт: easyicon.cc

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