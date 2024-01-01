Альтернативы - Easyflow

Datadeck

datadeck.com

Datadeck — это платформа визуализации данных, которая позволяет вам видеть все ваши данные на одной платформе. Создавайте красивые информационные панели на основе таких источников данных, как реклама в Facebook, MySQL, Excel и Google Analytics, чтобы консолидировать и анализировать ваши данные в одн...