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EasyEDA

EasyEDA

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: easyeda.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

EasyEDA — это бесплатная и простая в использовании программа для проектирования схем, симулятора схем и проектирования печатных плат, которая работает в вашем веб-браузере.

Веб-сайт: easyeda.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением EasyEDA, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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