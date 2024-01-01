Альтернативы - EasyAR SDK

Vossle

vossle.ai

Vossle — это SaaS-платформа для разработки WebAR без кода, с помощью которой компании могут создавать дополненную реальность менее чем за 1 минуту. Для работы с мировыми целями, кампаниями на основе изображений, играми или примерами на основе распознавания лиц с использованием основного механизма AR...