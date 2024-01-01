Dongfang.com - это крупномасштабный веб-сайт с комплексными услугами, в который инвестируют совместно 10 крупных новостных средств массовой информации и связанных с ними предприятий в Шанхае. Он был основан 28 мая 2000 года. Это важное интернет-СМИ в Шанхае.

Веб-сайт: eastday.com

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