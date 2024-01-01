Easebuzz

Easebuzz

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Веб-сайт: easebuzz.in

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Easebuzz — это платформа полнофункциональных платежных решений, обслуживающая более 1 00 000 предприятий в Индии. Ставя перед собой задачу стать универсальной финансовой операционной системой для бизнеса, Easebuzz помогает компаниям оцифровывать платежи и управлять сквозными финансовыми операциями, включая сбор цифровых платежей, их выплату, подключенное банковское обслуживание, разделенные платежи, автоматическую сверку, платежи поставщикам, субподрядные операции. управление торговцами, управление возвратами и т. д. с помощью готовых к использованию API-решений. Помимо обслуживания МСП и стартапов в Индии, компания также обслуживает средний и крупный корпоративный бизнес из различных секторов экономики, включая образование, розничную торговлю, NBFC, страхование, электронную коммерцию, D2C, путешествия и туризм и т. д.
Категории:
Finance
Программное обеспечение для обработки платежей

Веб-сайт: easebuzz.in

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Альтернативы

PayPal

PayPal

paypal.com

Venmo

Venmo

venmo.com

Payoneer

Payoneer

payoneer.com

Stripe

Stripe

stripe.com

Square

Square

squareup.com

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

HoneyBook

HoneyBook

honeybook.com

Karbon

Karbon

karbonhq.com

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

Airwallex

Airwallex

airwallex.com

Melio

Melio

meliopayments.com

Thryv

Thryv

thryv.com

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Levro

levro.com

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Adyen

adyen.com

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Paymaya

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Corcentric

corcentric.com

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