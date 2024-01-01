Easebuzz — это платформа полнофункциональных платежных решений, обслуживающая более 1 00 000 предприятий в Индии. Ставя перед собой задачу стать универсальной финансовой операционной системой для бизнеса, Easebuzz помогает компаниям оцифровывать платежи и управлять сквозными финансовыми операциями, включая сбор цифровых платежей, их выплату, подключенное банковское обслуживание, разделенные платежи, автоматическую сверку, платежи поставщикам, субподрядные операции. управление торговцами, управление возвратами и т. д. с помощью готовых к использованию API-решений. Помимо обслуживания МСП и стартапов в Индии, компания также обслуживает средний и крупный корпоративный бизнес из различных секторов экономики, включая образование, розничную торговлю, NBFC, страхование, электронную коммерцию, D2C, путешествия и туризм и т. д.

Веб-сайт: easebuzz.in

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