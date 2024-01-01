E-junkie

E-junkie

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Веб-сайт: e-junkie.com

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E-junkie предоставляет корзину покупок и кнопки «Купить сейчас», позволяющие продавать загрузки и материальные товары на своем веб-сайте, eBay, MySpace, Google Base, CraigsList и других веб-сайтах с использованием PayPal Standard, PayPal Pro, Google Checkout, Authorize.Net, TrialPay, ClickBank. и 2Выезд. Для продавцов, продающих загрузки, мы автоматизируем и обеспечиваем цифровую доставку файлов и кодов. Если вы продаете материальные товары, мы автоматизируем расчет доставки и управление запасами. В нашу корзину покупок встроен калькулятор налога с продаж, НДС, стоимости упаковки и доставки. Вы можете продавать электронные книги, продавать mp3-треки и альбомы, продавать программное обеспечение, значки, шрифты, иллюстрации, телефонные карточки, билеты на мероприятия, компакт-диски, плакаты, книги, футболки и почти все остальное, что вы хотите продать. У E-junkie нет ни лимита транзакций, ни ограничения пропускной способности, ни платы за установку, ни комиссии за транзакцию.

Веб-сайт: e-junkie.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением E-junkie, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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