Альтернативы - Dynatrace
Hotjar
hotjar.com
Hotjar — компания по поведенческому анализу, которая анализирует использование веб-сайтов, предоставляя обратную связь с помощью таких инструментов, как тепловые карты, записи сеансов и опросы. Он работает с инструментами веб-аналитики, такими как Google Analytics, чтобы дать представление о том, ка...
Microsoft Clarity
clarity.microsoft.com
Узнайте, чего хотят ваши пользователи, с помощью Clarity. Clarity — это бесплатный и простой в использовании инструмент, который фиксирует, как реальные люди на самом деле используют ваш сайт. Настройка проста, и вы начнете получать данные за считанные минуты.
Zoho PageSense
zoho.com
Платформа оптимизации конверсий и персонализации. Измеряйте ключевые показатели вашего веб-сайта, анализируйте поведение посетителей в Интернете и предоставляйте им персонализированный опыт работы с веб-сайтом для повышения конверсии.
FullStory
fullstory.com
FullStory — это платформа для анализа цифрового опыта, обеспечивающая оперативные воронки, точное воспроизведение, пользовательские события, тепловые карты, расширенный поиск, инструменты разработки и многое другое.
Yandex Metrica
metrica.yandex.com
Яндекс.Метрика — это бесплатный сервис веб-аналитики, предлагаемый Яндексом, который отслеживает и сообщает о трафике веб-сайта. Яндекс запустил этот сервис в 2008 году и обнародовал его в 2009 году. По состоянию на 2019 год Яндекс.Метрика является третьим по популярности сервисом веб-аналитики в Ин...
LogRocket
logrocket.com
Современный фронтенд-мониторинг и аналитика продуктов. LogRocket сочетает в себе воспроизведение сеансов, мониторинг производительности и аналитику продуктов, что дает командам разработчиков программного обеспечения возможность создавать идеальные веб- и мобильные продукты.
Heap
heap.io
Heap предлагает более разумный способ создания цифровых продуктов. Благодаря комплексному сбору данных и структурированным процессам Heap помогает менеджерам по продуктам понимать своих пользователей, принимать решения на основе данных и создавать восхитительный цифровой опыт.
PostHog
posthog.com
Локальный стек продуктовой аналитики для развертывания в вашей инфраструктуре.
Contentsquare
contentsquare.com
Повышайте доходы, конверсию и взаимодействие с помощью самой полной в мире платформы для анализа цифрового опыта.
Smartlook
smartlook.com
Анализируйте поведение пользователей способами, которые раньше были недоступны. Smartlook — это недостающий элемент головоломки при анализе поведения пользователей. Получите реальную качественную информацию, которая поможет вам улучшить ваше мобильное приложение и веб-сайт.
Lucky Orange
luckyorange.com
Меньше времени на подсчет цифр, больше времени на развитие вашего бизнеса. Улучшите коэффициент конверсии вашего веб-сайта, используя нашу коллекцию инструментов, включая динамические тепловые карты, записи сеансов и чат.
Plerdy
plerdy.com
Инструменты оптимизации коэффициента конверсии Отслеживайте, анализируйте и превращайте посетителей в покупателей. Попробуйте бесплатно 4.9/5 4.5/5 4.9/5 Наши продукты
Crazy Egg
crazyegg.com
Используйте Crazy Egg, чтобы узнать, что актуально, а что нет, а также узнать, что делают ваши посетители с помощью таких инструментов, как тепловые карты, записи, опросы, A/B-тестирование и многое другое.
Mouseflow
mouseflow.com
Оптимизируйте свой сайт с уверенностью, а не предположениями Знайте, что происходит на каждом этапе пути ваших пользователей. Никаких догадок не требуется.
Userback
userback.io
ПЛАТФОРМА ВИЗУАЛЬНОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ С ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ №1 Отзывы пользователей [@#!#+$?%] сложны. Вот почему более 20 000 команд разработчиков выбирают Userback для автоматизации, оптимизации и структурирования своих циклов обратной связи, от сбора до закрытия. - Обогатите обратную связь с помощью ко...
WalkMe US
walkme.com
Платформа цифрового внедрения (DAP) WalkMe™ позволяет вашему бизнесу упростить работу в Интернете и устранить путаницу среди пользователей.
Zipy.ai
zipy.ai
Традиционные инструменты могут выдать вам список ошибок, но Zipy подскажет, какие из них имеют значение, в режиме реального времени.
VWO
vwo.com
VWO — это ведущий на рынке инструмент A/B-тестирования, который быстрорастущие компании используют для экспериментов и оптимизации коэффициента конверсии.
Reactflow
reactflow.com
Reactflow выделяет визуальные и логические причины, по которым ваши посетители не превращаются в клиентов, и обеспечивает бесперебойную воронку продаж для более быстрого окупаемости инвестиций. Reactflow воспроизводит записи активности вашего клиента в виде видео, составляет тепловые карты, аналитик...
Browsee
browsee.io
Browsee — перестаньте гадать, начните действовать ✔ Теги AI на сеансах — с помощью 5% сеансов вы поймете 100% проблем пользователей ✔ История страницы — получите полезную информацию для улучшения ваших целевых страниц ✔ Доска пользователей — определите пользователей, чтобы проанализировать взаимодей...
UXCam
uxcam.com
UXCam — это универсальная платформа для анализа мобильных приложений, которая позволяет компаниям понимать поведение пользователей. UXCam начинался как решение для воспроизведения сеансов и создания тепловых карт, но мы поняли, что существует множество вопросов, на которые одни только качественные д...
Quantum Metric
quantummetric.com
Благодаря быстрому развертыванию наша платформа начинает принимать и визуализировать все, что ваши клиенты видят в Интернете, собственных приложениях и киосках. Влияние каждого взаимодействия с клиентом автоматически оценивается количественно, каждый сеанс клиента можно воспроизвести, и, что наиболе...
cux.io
cux.io
Мы переводим опыт ваших посетителей в цифры, распознаем модели их поведения на протяжении всего пути клиента и мгновенно предоставляем полезную информацию. Больше никакого информационного спама
SessionStack
sessionstack.com
Что такое SessionStack? SessionStack — это платформа Digital Experience Analytics с усовершенствованным искусственным интеллектом, основанная на лучшей в своем классе технологии записи сеансов, которая позволяет предприятиям электронной коммерции определять, где клиенты застревают и уходят, а также ...
WalkMe EU
walkme.com
Платформа цифрового внедрения (DAP) WalkMe™ позволяет вашему бизнесу упростить работу в Интернете и устранить путаницу среди пользователей.