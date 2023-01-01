WebCatalog

Альтернативы - Dynatrace

Hotjar

Hotjar

hotjar.com

Hotjar — компания по поведенческому анализу, которая анализирует использование веб-сайтов, предоставляя обратную связь с помощью таких инструментов, как тепловые карты, записи сеансов и опросы. Он работает с инструментами веб-аналитики, такими как Google Analytics, чтобы дать представление о том, ка...

Microsoft Clarity

Microsoft Clarity

clarity.microsoft.com

Узнайте, чего хотят ваши пользователи, с помощью Clarity. Clarity — это бесплатный и простой в использовании инструмент, который фиксирует, как реальные люди на самом деле используют ваш сайт. Настройка проста, и вы начнете получать данные за считанные минуты.

Zoho PageSense

Zoho PageSense

zoho.com

Платформа оптимизации конверсий и персонализации. Измеряйте ключевые показатели вашего веб-сайта, анализируйте поведение посетителей в Интернете и предоставляйте им персонализированный опыт работы с веб-сайтом для повышения конверсии.

FullStory

FullStory

fullstory.com

FullStory — это платформа для анализа цифрового опыта, обеспечивающая оперативные воронки, точное воспроизведение, пользовательские события, тепловые карты, расширенный поиск, инструменты разработки и многое другое.

Yandex Metrica

Yandex Metrica

metrica.yandex.com

Яндекс.Метрика — это бесплатный сервис веб-аналитики, предлагаемый Яндексом, который отслеживает и сообщает о трафике веб-сайта. Яндекс запустил этот сервис в 2008 году и обнародовал его в 2009 году. По состоянию на 2019 год Яндекс.Метрика является третьим по популярности сервисом веб-аналитики в Ин...

LogRocket

LogRocket

logrocket.com

Современный фронтенд-мониторинг и аналитика продуктов. LogRocket сочетает в себе воспроизведение сеансов, мониторинг производительности и аналитику продуктов, что дает командам разработчиков программного обеспечения возможность создавать идеальные веб- и мобильные продукты.

Heap

Heap

heap.io

Heap предлагает более разумный способ создания цифровых продуктов. Благодаря комплексному сбору данных и структурированным процессам Heap помогает менеджерам по продуктам понимать своих пользователей, принимать решения на основе данных и создавать восхитительный цифровой опыт.

PostHog

PostHog

posthog.com

Локальный стек продуктовой аналитики для развертывания в вашей инфраструктуре.

Contentsquare

Contentsquare

contentsquare.com

Повышайте доходы, конверсию и взаимодействие с помощью самой полной в мире платформы для анализа цифрового опыта.

Smartlook

Smartlook

smartlook.com

Анализируйте поведение пользователей способами, которые раньше были недоступны. Smartlook — это недостающий элемент головоломки при анализе поведения пользователей. Получите реальную качественную информацию, которая поможет вам улучшить ваше мобильное приложение и веб-сайт.

Lucky Orange

Lucky Orange

luckyorange.com

Меньше времени на подсчет цифр, больше времени на развитие вашего бизнеса. Улучшите коэффициент конверсии вашего веб-сайта, используя нашу коллекцию инструментов, включая динамические тепловые карты, записи сеансов и чат.

Plerdy

Plerdy

plerdy.com

Инструменты оптимизации коэффициента конверсии Отслеживайте, анализируйте и превращайте посетителей в покупателей. Попробуйте бесплатно 4.9/5 4.5/5 4.9/5 Наши продукты

Crazy Egg

Crazy Egg

crazyegg.com

Используйте Crazy Egg, чтобы узнать, что актуально, а что нет, а также узнать, что делают ваши посетители с помощью таких инструментов, как тепловые карты, записи, опросы, A/B-тестирование и многое другое.

Mouseflow

Mouseflow

mouseflow.com

Оптимизируйте свой сайт с уверенностью, а не предположениями Знайте, что происходит на каждом этапе пути ваших пользователей. Никаких догадок не требуется.

Userback

Userback

userback.io

ПЛАТФОРМА ВИЗУАЛЬНОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ С ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ №1 Отзывы пользователей [@#!#+$?%] сложны. Вот почему более 20 000 команд разработчиков выбирают Userback для автоматизации, оптимизации и структурирования своих циклов обратной связи, от сбора до закрытия. - Обогатите обратную связь с помощью ко...

WalkMe US

WalkMe US

walkme.com

Платформа цифрового внедрения (DAP) WalkMe™ позволяет вашему бизнесу упростить работу в Интернете и устранить путаницу среди пользователей.

Zipy.ai

Zipy.ai

zipy.ai

Традиционные инструменты могут выдать вам список ошибок, но Zipy подскажет, какие из них имеют значение, в режиме реального времени.

VWO

VWO

vwo.com

VWO — это ведущий на рынке инструмент A/B-тестирования, который быстрорастущие компании используют для экспериментов и оптимизации коэффициента конверсии.

Reactflow

Reactflow

reactflow.com

Reactflow выделяет визуальные и логические причины, по которым ваши посетители не превращаются в клиентов, и обеспечивает бесперебойную воронку продаж для более быстрого окупаемости инвестиций. Reactflow воспроизводит записи активности вашего клиента в виде видео, составляет тепловые карты, аналитик...

Browsee

Browsee

browsee.io

Browsee — перестаньте гадать, начните действовать ✔ Теги AI на сеансах — с помощью 5% сеансов вы поймете 100% проблем пользователей ✔ История страницы — получите полезную информацию для улучшения ваших целевых страниц ✔ Доска пользователей — определите пользователей, чтобы проанализировать взаимодей...

UXCam

UXCam

uxcam.com

UXCam — это универсальная платформа для анализа мобильных приложений, которая позволяет компаниям понимать поведение пользователей. UXCam начинался как решение для воспроизведения сеансов и создания тепловых карт, но мы поняли, что существует множество вопросов, на которые одни только качественные д...

Quantum Metric

Quantum Metric

quantummetric.com

Благодаря быстрому развертыванию наша платформа начинает принимать и визуализировать все, что ваши клиенты видят в Интернете, собственных приложениях и киосках. Влияние каждого взаимодействия с клиентом автоматически оценивается количественно, каждый сеанс клиента можно воспроизвести, и, что наиболе...

cux.io

cux.io

cux.io

Мы переводим опыт ваших посетителей в цифры, распознаем модели их поведения на протяжении всего пути клиента и мгновенно предоставляем полезную информацию. Больше никакого информационного спама

SessionStack

SessionStack

sessionstack.com

Что такое SessionStack? SessionStack — это платформа Digital Experience Analytics с усовершенствованным искусственным интеллектом, основанная на лучшей в своем классе технологии записи сеансов, которая позволяет предприятиям электронной коммерции определять, где клиенты застревают и уходят, а также ...

WalkMe EU

WalkMe EU

walkme.com

Платформа цифрового внедрения (DAP) WalkMe™ позволяет вашему бизнесу упростить работу в Интернете и устранить путаницу среди пользователей.

Обзор

WebCatalog Desktop

Поддержка

Компания

Юридическая информация

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Monobox
Monobox
Translatium
Translatium

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.