DuckDB Shell

DuckDB скомпилирован в WebAssembly, поэтому его можно запускать в любом браузере на любом устройстве. DuckDB — это система управления реляционными базами данных с открытым исходным кодом, ориентированная на столбцы, первоначально разработанная Марком Раасвельдтом и Ханнесом Мюлейзеном в Centrum Wiskunde & Informatica в Нидерландах и впервые выпущенная в 2019 году.

Веб-сайт: shell.duckdb.org

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