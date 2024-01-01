DuckDB Shell

DuckDB Shell

Еще не установили WebCatalog Desktop? Скачайте WebCatalog Desktop.

Использовать веб-приложение

Веб-сайт: shell.duckdb.org

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для DuckDB Shell в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

DuckDB скомпилирован в WebAssembly, поэтому его можно запускать в любом браузере на любом устройстве. DuckDB — это система управления реляционными базами данных с открытым исходным кодом, ориентированная на столбцы, первоначально разработанная Марком Раасвельдтом и Ханнесом Мюлейзеном в Centrum Wiskunde & Informatica в Нидерландах и впервые выпущенная в 2019 году.

Веб-сайт: shell.duckdb.org

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением DuckDB Shell, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

WAPM

WAPM

wapm.io

Hydra

Hydra

hydra.so

Triplit Cloud

Triplit Cloud

triplit.dev

Trinket

Trinket

trinket.io

Directus

Directus

directus.io

YouTube Kids

YouTube Kids

youtubekids.com

OpenPro

OpenPro

openpro.com

Leantime

Leantime

leantime.io

GitLab

GitLab

gitlab.com

Back4App

Back4App

back4app.com

Baserow

Baserow

baserow.io

DartPad

DartPad

dartpad.dev

Обзор

Продукты

Скачать

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности