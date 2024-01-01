dtcpay — регулируемый поставщик платежных услуг, который предлагает торговцам надежные решения для увеличения своих доходов за счет более высоких показателей приема транзакций с фиатными деньгами и криптовалютой. Клиенты нашего клиента получают выгоду от беспрепятственного осуществления платежей независимо от того, используют ли они наш отмеченный наградами терминал POS+ в магазине или нашу онлайн-кассу. Компания dtcpay, основанная в 2019 году в Сингапуре, является лицензированным крупным платежным учреждением (MPI) при Денежно-кредитном управлении Сингапура (MAS) и предлагает услуги цифровых платежных токенов (DPT).

Веб-сайт: dtcpay.com

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