dtcpay

dtcpay

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Веб-сайт: dtcpay.com

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dtcpay — регулируемый поставщик платежных услуг, который предлагает торговцам надежные решения для увеличения своих доходов за счет более высоких показателей приема транзакций с фиатными деньгами и криптовалютой. Клиенты нашего клиента получают выгоду от беспрепятственного осуществления платежей независимо от того, используют ли они наш отмеченный наградами терминал POS+ в магазине или нашу онлайн-кассу. Компания dtcpay, основанная в 2019 году в Сингапуре, является лицензированным крупным платежным учреждением (MPI) при Денежно-кредитном управлении Сингапура (MAS) и предлагает услуги цифровых платежных токенов (DPT).
Категории:
Finance
Программное обеспечение для выпуска платежных карт
Программное обеспечение для обработки платежей

Веб-сайт: dtcpay.com

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Альтернативы

PayPal

PayPal

paypal.com

Venmo

Venmo

venmo.com

Payoneer

Payoneer

payoneer.com

Stripe

Stripe

stripe.com

Square

Square

squareup.com

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

HoneyBook

HoneyBook

honeybook.com

Pleo

Pleo

pleo.io

Karbon

Karbon

karbonhq.com

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

Airwallex

Airwallex

airwallex.com

Melio

Melio

meliopayments.com

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Cardinity

cardinity.com

LCX

LCX

lcx.com

Ackroo

Ackroo

ackroo.com

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