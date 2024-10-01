Альтернативы - Druva

Duo Admin

duosecurity.com

Cisco Duo — это облачная платформа управления доступом, которая обеспечивает доступ ко всем приложениям для любого пользователя и устройства из любой точки мира. Он разработан таким образом, чтобы его было легко использовать и развертывать, обеспечивая при этом защиту личных данных и видимость конеч...