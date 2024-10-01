Альтернативы - Druva

Multcloud

Multcloud

multcloud.com

MultCloud — это бесплатное и простое в использовании веб-приложение, которое позволяет передавать файлы между облачными дисками и поддерживает управление несколькими облачными дисками из единого интерфейса. Синхронизируйте файлы или даже управляйте обменом файлами между службами облачного хранения, ...

IONOS

IONOS

ionos.com

Доступ ко всему вашему миру IONOS: контракты, продукты и данные клиентов, заказ или изменение услуг — теперь вход в систему защищен паролем.

Duo Admin

Duo Admin

duosecurity.com

Cisco Duo — это облачная платформа управления доступом, которая обеспечивает доступ ко всем приложениям для любого пользователя и устройства из любой точки мира. Он разработан таким образом, чтобы его было легко использовать и развертывать, обеспечивая при этом защиту личных данных и видимость конеч...

Sprinto

Sprinto

sprinto.com

Платформа автоматизации соответствия требованиям безопасности №1. Двигайтесь быстро, не ломая вещей. Амбициозные облачные компании по всему миру доверяют Sprinto поддержку своих программ обеспечения соответствия безопасности и быстро проходят аудиты безопасности, не сбиваясь с пути. Прежде всего, ин...

IDrive

IDrive

idrive.com

IDrive защищает все ваши ПК, Mac, мобильные устройства и серверы в одной учетной записи облачного резервного копирования. IDrive предлагает множество различных планов для резервного копирования в облаке или на месте, в том числе: -IDrive Personal -IDrive Team -IDrive Small Business -IDrive Enterpris...

Backblaze

Backblaze

backblaze.com

Backblaze — поставщик услуг хранения данных. Он предлагает два продукта: Облачное хранилище B2 — служба хранения объектов, аналогичная Amazon S3. Резервное копирование компьютера — онлайн-инструмент резервного копирования, который позволяет пользователям Windows и macOS выполнять резервное копиров...

Sync

Sync

sync.com

Sync — это платформа для хранения файлов, обмена ими и совместной работы, которая обеспечивает безопасность, надежность и подключение к облаку. С 2011 года миссия Sync.com — предоставить всему миру безопасное пространство для сотрудничества. Сегодня более миллиона компаний всех размеров используют ...

NinjaRMM

NinjaRMM

ninjaone.com

Повысьте эффективность своей ИТ-команды с помощью программного обеспечения RMM, которое автоматизирует управление ИТ, повышает эффективность работы технических специалистов и увеличивает вашу прибыль.

OpenDrive

OpenDrive

opendrive.com

Неограниченное облачное хранилище, управление задачами и заметки для организации вашего бизнеса в облаке. OpenDrive позволяет пользователям управлять своим контентом, хранящимся в облаке, с помощью веб-сайта, диска, настольных и мобильных приложений. Сторонние приложения или веб-сайты могут получа...

Datto

Datto

datto.com

Компания Datto, входящая в состав Kaseya, ведущий мировой поставщик решений по обеспечению безопасности и облачных программных решений, специально созданных для MSP, считает, что нет предела тому, чего малый и средний бизнес может достичь с помощью правильной технологии. Проверенные решения Datto дл...

Aruba Cloud

Aruba Cloud

arubacloud.com

Aruba Cloud: полноценная облачная среда для разработки ваших проектов. Aruba Cloud, созданная для предоставления полного спектра облачных услуг, отвечает потребностям компаний, независимо от их проекта. Разработка виртуальной инфраструктуры, архивирование и обмен данными, настройка планов аварийног...

SugarSync

SugarSync

sugarsync.com

SugarSync — это простой, мощный и удобный в использовании облачный сервис обмена файлами, синхронизации файлов и онлайн-резервного копирования. В отличие от Dropbox, SugarSync позволяет создавать резервные копии существующей структуры папок. Попробуйте БЕСПЛАТНО в течение 30 дней и начните уже сегод...

CBackup

CBackup

cbackup.com

CBackup — это безопасная служба облачного резервного копирования, которая позволяет автоматически создавать резервные копии файлов с неограниченного количества компьютеров в безопасных облаках, переносить и синхронизировать файлы с одного облачного диска на другой для резервного копирования, а также...

SimpleBackups

SimpleBackups

simplebackups.com

SimpleBackups — это облачное решение для резервного копирования, которое автоматически автоматизирует резервное копирование серверов, баз данных и приложений SaaS. SimpleBackups предлагает различные функции, такие как резервное копирование базы данных, сервера, облачного хранилища и резервное копир...

IBM

IBM

ibm.com

IBM Cognos Analytics выступает в качестве вашего надежного второго пилота для бизнеса, чтобы сделать вас умнее, быстрее и увереннее в принятии решений на основе данных. IBM Cognos Analytics дает каждому пользователю — будь то специалист по данным, бизнес-аналитик или специалист, не связанный с ИТ, —...

Axcient

Axcient

axcient.com

Решения Axcient для резервного копирования и аварийного восстановления позволяют MSP защитить все. Благодаря единой, простой в использовании платформе Axcient поможет вам обеспечить безопасность ваших клиентов. Примите участие в Axcient Challenge и узнайте, как вы можете получить полный BDR для всех...

Jottacloud

Jottacloud

jottacloud.com

Jottacloud — норвежская компания, предлагающая облачное хранилище и услуги онлайн-резервного копирования для личного или коммерческого использования. С помощью Jottacloud вы можете загружать, создавать резервные копии, синхронизировать данные на своих устройствах и делиться папками, файлами или фото...

Carbonite

Carbonite

carbonite.com

Carbonite предоставляет надежную платформу защиты данных для бизнеса, включая технологии резервного копирования, аварийного восстановления, высокой доступности и миграции рабочих нагрузок. Платформа защиты данных Carbonite поддерживает бизнес любого размера в точках по всему миру с безопасной и масш...

Pulseway

Pulseway

pulseway.com

Pulseway — это самый простой способ удаленного мониторинга и управления ИТ-системами с любого смартфона или планшета, позволяющий занятым ИТ-администраторам решать проблемы на ходу и работать более продуктивно. Решение было запущено в конце 2010 года и имеет более 275 000 ИТ-пользователей по всему...

Livedrive

Livedrive

www2.livedrive.com

Livedrive — это отмеченное наградами решение для облачного хранения и онлайн-резервного копирования для предприятий, потребителей и реселлеров. Компания была основана в 2008 году Эндрю Майклом и превратилась в одну из ведущих мировых компаний по облачному хранению данных. Организация предоставляет у...

Virtru

Virtru

virtru.com

Virtru значительно упрощает шифрование военного уровня. От крупнейших банков мира до самых маленьких медицинских учреждений — Virtru помогает организациям любого размера взять под контроль свои данные с помощью гибкого сквозного шифрования для ваших повседневных бизнес-приложений. Программное обеспе...

Files.fm

Files.fm

files.fm

Платформа облачного хранения Files.fm предлагает комплексные решения для хранения, обмена, публикации и даже продажи различных типов контента, включая фотографии, видео, музыку, приложения, книги и документы.

SkyKick

SkyKick

skykick.com

SkyKick — это платформа управления облаком, которая помогает поставщикам ИТ-услуг строить более успешный облачный бизнес. Наши продукты и платформа SaaS созданы для того, чтобы упростить и эффективно автоматизировать рабочие процессы ИТ в облаке. Cloud Manager — автоматизируйте, управляйте и защити...

ADrive

ADrive

adrive.com

ADrive предоставляет онлайн-решения для облачного хранения и резервного копирования личных, деловых и корпоративных данных.

Veeam

Veeam

veeam.com

Veeam, мировой лидер в области защиты данных и восстановления данных от программ-вымогателей, ставит своей целью дать каждой организации возможность не просто восстановиться после сбоя или потери данных, но и двигаться вперед. С Veeam организации достигают радикальной устойчивости благодаря безопас...

Cloudpresenter

Cloudpresenter

cloudpresenter.com

Сделайте свои встречи и вебинары своими собственными — с белой маркировкой и фирменной символикой для всех коммуникаций вашей организации. Оптимизируйте и упростите онлайн-встречи, презентации и вебинары. Нет необходимости использовать несколько платформ или отдельные учетные записи — все это можно ...

Backupify

Backupify

backupify.com

Backupify, компания Datto, является лидером в области резервного копирования из облака в облако, позволяя предприятиям распространять передовые методы защиты данных и доступности на облако. Backupify предоставляет ИТ-специалистам необходимую им безопасность и контроль против потери данных из-за ошиб...

GoodSync

GoodSync

goodsync.com

GoodSync — программа резервного копирования и синхронизации файлов. Он используется для синхронизации файлов между двумя каталогами, либо на одном компьютере, либо между компьютером и другим устройством хранения (например, другим компьютером, съемным диском, флэш-накопителем или смартфоном), либо ме...

Dig

Dig

dig.security

Безопасность данных на скорости облака. Видимость, контроль и защита активов данных в реальном времени в любом облаке с помощью управления состоянием безопасности данных (DSPM). Dig позволяет защитить все важные данные, не отказываясь от гибкости и скорости облака.

Imperva

Imperva

imperva.com

Imperva Incapsula предоставляет брандмауэр веб-приложений корпоративного уровня для защиты вашего сайта от новейших угроз, интеллектуальные и мгновенно эффективные 360-градусные анти-DDoS-решения (уровни 3-4 и 7), глобальную CDN для ускорения скорости загрузки вашего сайта. и минимизировать использо...

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