Альтернативы - Druva
Multcloud
multcloud.com
MultCloud — это бесплатное и простое в использовании веб-приложение, которое позволяет передавать файлы между облачными дисками и поддерживает управление несколькими облачными дисками из единого интерфейса. Синхронизируйте файлы или даже управляйте обменом файлами между службами облачного хранения, ...
IONOS
ionos.com
Доступ ко всему вашему миру IONOS: контракты, продукты и данные клиентов, заказ или изменение услуг — теперь вход в систему защищен паролем.
Duo Admin
duosecurity.com
Cisco Duo — это облачная платформа управления доступом, которая обеспечивает доступ ко всем приложениям для любого пользователя и устройства из любой точки мира. Он разработан таким образом, чтобы его было легко использовать и развертывать, обеспечивая при этом защиту личных данных и видимость конеч...
Sprinto
sprinto.com
Платформа автоматизации соответствия требованиям безопасности №1. Двигайтесь быстро, не ломая вещей. Амбициозные облачные компании по всему миру доверяют Sprinto поддержку своих программ обеспечения соответствия безопасности и быстро проходят аудиты безопасности, не сбиваясь с пути. Прежде всего, ин...
IDrive
idrive.com
IDrive защищает все ваши ПК, Mac, мобильные устройства и серверы в одной учетной записи облачного резервного копирования. IDrive предлагает множество различных планов для резервного копирования в облаке или на месте, в том числе: -IDrive Personal -IDrive Team -IDrive Small Business -IDrive Enterpris...
Backblaze
backblaze.com
Backblaze — поставщик услуг хранения данных. Он предлагает два продукта: Облачное хранилище B2 — служба хранения объектов, аналогичная Amazon S3. Резервное копирование компьютера — онлайн-инструмент резервного копирования, который позволяет пользователям Windows и macOS выполнять резервное копиров...
Sync
sync.com
Sync — это платформа для хранения файлов, обмена ими и совместной работы, которая обеспечивает безопасность, надежность и подключение к облаку. С 2011 года миссия Sync.com — предоставить всему миру безопасное пространство для сотрудничества. Сегодня более миллиона компаний всех размеров используют ...
NinjaRMM
ninjaone.com
Повысьте эффективность своей ИТ-команды с помощью программного обеспечения RMM, которое автоматизирует управление ИТ, повышает эффективность работы технических специалистов и увеличивает вашу прибыль.
OpenDrive
opendrive.com
Неограниченное облачное хранилище, управление задачами и заметки для организации вашего бизнеса в облаке. OpenDrive позволяет пользователям управлять своим контентом, хранящимся в облаке, с помощью веб-сайта, диска, настольных и мобильных приложений. Сторонние приложения или веб-сайты могут получа...
Datto
datto.com
Компания Datto, входящая в состав Kaseya, ведущий мировой поставщик решений по обеспечению безопасности и облачных программных решений, специально созданных для MSP, считает, что нет предела тому, чего малый и средний бизнес может достичь с помощью правильной технологии. Проверенные решения Datto дл...
Aruba Cloud
arubacloud.com
Aruba Cloud: полноценная облачная среда для разработки ваших проектов. Aruba Cloud, созданная для предоставления полного спектра облачных услуг, отвечает потребностям компаний, независимо от их проекта. Разработка виртуальной инфраструктуры, архивирование и обмен данными, настройка планов аварийног...
SugarSync
sugarsync.com
SugarSync — это простой, мощный и удобный в использовании облачный сервис обмена файлами, синхронизации файлов и онлайн-резервного копирования. В отличие от Dropbox, SugarSync позволяет создавать резервные копии существующей структуры папок. Попробуйте БЕСПЛАТНО в течение 30 дней и начните уже сегод...
CBackup
cbackup.com
CBackup — это безопасная служба облачного резервного копирования, которая позволяет автоматически создавать резервные копии файлов с неограниченного количества компьютеров в безопасных облаках, переносить и синхронизировать файлы с одного облачного диска на другой для резервного копирования, а также...
SimpleBackups
simplebackups.com
SimpleBackups — это облачное решение для резервного копирования, которое автоматически автоматизирует резервное копирование серверов, баз данных и приложений SaaS. SimpleBackups предлагает различные функции, такие как резервное копирование базы данных, сервера, облачного хранилища и резервное копир...
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics выступает в качестве вашего надежного второго пилота для бизнеса, чтобы сделать вас умнее, быстрее и увереннее в принятии решений на основе данных. IBM Cognos Analytics дает каждому пользователю — будь то специалист по данным, бизнес-аналитик или специалист, не связанный с ИТ, —...
Axcient
axcient.com
Решения Axcient для резервного копирования и аварийного восстановления позволяют MSP защитить все. Благодаря единой, простой в использовании платформе Axcient поможет вам обеспечить безопасность ваших клиентов. Примите участие в Axcient Challenge и узнайте, как вы можете получить полный BDR для всех...
Jottacloud
jottacloud.com
Jottacloud — норвежская компания, предлагающая облачное хранилище и услуги онлайн-резервного копирования для личного или коммерческого использования. С помощью Jottacloud вы можете загружать, создавать резервные копии, синхронизировать данные на своих устройствах и делиться папками, файлами или фото...
Carbonite
carbonite.com
Carbonite предоставляет надежную платформу защиты данных для бизнеса, включая технологии резервного копирования, аварийного восстановления, высокой доступности и миграции рабочих нагрузок. Платформа защиты данных Carbonite поддерживает бизнес любого размера в точках по всему миру с безопасной и масш...
Pulseway
pulseway.com
Pulseway — это самый простой способ удаленного мониторинга и управления ИТ-системами с любого смартфона или планшета, позволяющий занятым ИТ-администраторам решать проблемы на ходу и работать более продуктивно. Решение было запущено в конце 2010 года и имеет более 275 000 ИТ-пользователей по всему...
Livedrive
www2.livedrive.com
Livedrive — это отмеченное наградами решение для облачного хранения и онлайн-резервного копирования для предприятий, потребителей и реселлеров. Компания была основана в 2008 году Эндрю Майклом и превратилась в одну из ведущих мировых компаний по облачному хранению данных. Организация предоставляет у...
Virtru
virtru.com
Virtru значительно упрощает шифрование военного уровня. От крупнейших банков мира до самых маленьких медицинских учреждений — Virtru помогает организациям любого размера взять под контроль свои данные с помощью гибкого сквозного шифрования для ваших повседневных бизнес-приложений. Программное обеспе...
Files.fm
files.fm
Платформа облачного хранения Files.fm предлагает комплексные решения для хранения, обмена, публикации и даже продажи различных типов контента, включая фотографии, видео, музыку, приложения, книги и документы.
SkyKick
skykick.com
SkyKick — это платформа управления облаком, которая помогает поставщикам ИТ-услуг строить более успешный облачный бизнес. Наши продукты и платформа SaaS созданы для того, чтобы упростить и эффективно автоматизировать рабочие процессы ИТ в облаке. Cloud Manager — автоматизируйте, управляйте и защити...
ADrive
adrive.com
ADrive предоставляет онлайн-решения для облачного хранения и резервного копирования личных, деловых и корпоративных данных.
Veeam
veeam.com
Veeam, мировой лидер в области защиты данных и восстановления данных от программ-вымогателей, ставит своей целью дать каждой организации возможность не просто восстановиться после сбоя или потери данных, но и двигаться вперед. С Veeam организации достигают радикальной устойчивости благодаря безопас...
Cloudpresenter
cloudpresenter.com
Сделайте свои встречи и вебинары своими собственными — с белой маркировкой и фирменной символикой для всех коммуникаций вашей организации. Оптимизируйте и упростите онлайн-встречи, презентации и вебинары. Нет необходимости использовать несколько платформ или отдельные учетные записи — все это можно ...
Backupify
backupify.com
Backupify, компания Datto, является лидером в области резервного копирования из облака в облако, позволяя предприятиям распространять передовые методы защиты данных и доступности на облако. Backupify предоставляет ИТ-специалистам необходимую им безопасность и контроль против потери данных из-за ошиб...
GoodSync
goodsync.com
GoodSync — программа резервного копирования и синхронизации файлов. Он используется для синхронизации файлов между двумя каталогами, либо на одном компьютере, либо между компьютером и другим устройством хранения (например, другим компьютером, съемным диском, флэш-накопителем или смартфоном), либо ме...
Dig
dig.security
Безопасность данных на скорости облака. Видимость, контроль и защита активов данных в реальном времени в любом облаке с помощью управления состоянием безопасности данных (DSPM). Dig позволяет защитить все важные данные, не отказываясь от гибкости и скорости облака.
Imperva
imperva.com
Imperva Incapsula предоставляет брандмауэр веб-приложений корпоративного уровня для защиты вашего сайта от новейших угроз, интеллектуальные и мгновенно эффективные 360-градусные анти-DDoS-решения (уровни 3-4 и 7), глобальную CDN для ускорения скорости загрузки вашего сайта. и минимизировать использо...