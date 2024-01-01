DreamPic.AI — это платформа на базе искусственного интеллекта, которая позволяет пользователям создавать персонализированные изображения себя в различных стилях. Платформа требует от пользователя загрузить 10–30 своих фотографий, выбрать желаемые стили, в которых он хочет создавать изображения, и позволить модели искусственного интеллекта сделать все остальное. После обучения модели пользователю предоставляется ссылка для просмотра результатов и загрузки всех сгенерированных изображений. DreamPic.AI также позволяет пользователям повторно использовать или загружать обученную модель, чтобы создавать больше изображений в разных стилях. Платформа поставляется с широким спектром предопределенных стилей, охватывающих различные жанры, такие как знаменитости, искусство, животные, фэнтези, научная фантастика, профессиональные снимки головы, мультфильмы, винтаж, аниме, сюрреалистический, готика, стимпанк, хипстер, ретро. , фэнтези, киберпанк, хип-хоп, элегантный, богемный, гранж, опрятный, спортивный, гламурный, поп-арт, минималистский, эклектичный, городской, традиционный, вестерн, морской, военный, фолк, тропический, арт-деко, средневековый, греческий, сафари , пляж, цирк, пляжный бездельник, Звездочет, глубокий космос, сосульки, пустыня, Паровая волна, Современная принцесса, Мода, Принцесса, Пилот мечты, Красочный портрет, адвокат, черный костюм, наемный работник, Тетрадь смерти, цифровое искусство, Портрет Android, Комический футболист , искусство чистых линий, психоделический портрет, фэнтезийный османский воин, портрет африканского племени, африканский шаман, фэнтезийный певец, призрачный воин, цветные листья и многое другое.

Веб-сайт: dreampic.ai

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