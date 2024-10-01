Альтернативы - Draftbit

Tadabase

tadabase.io

Tadabase — это конструктор приложений баз данных, который каждый может использовать для быстрого и простого создания собственного бизнес-программного обеспечения без написания единой строки кода. Это дает возможность командам и тем, кто ближе всего к данным, быстро решать свои бизнес-задачи с помощь...