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Dr. Treat — это высокотехнологичная современная ветеринарная компания, предлагающая родителям домашних животных виртуальные и стационарные услуги. Мы строим крупнейшую компанию по уходу за домашними животными, основанную на технологиях и данных, чтобы предлагать персонализированный и профилактический уход для каждого домашнего животного.

Веб-сайт: drtreat.com

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