Альтернативы - Dots

Square

Square

squareup.com

Square, Inc. — американская компания, предоставляющая финансовые услуги, агрегатор торговых услуг и мобильные платежи, базирующаяся в Сан-Франциско, Калифорния. Компания продает программные и аппаратные платежные продукты и расширила сферу услуг для малого бизнеса. Компания была основана в 2009 году...

Gusto

Gusto

gusto.com

Независимо от того, начинаете ли вы или расширяете свой быстрорастущий бизнес, Gusto — это партнер, который вам нужен для роста и развития вашей команды. С Gusto вы получаете современные функции управления персоналом, такие как расчет заработной платы, льготы, найм, ресурсы управления и многое друго...

Rippling

Rippling

rippling.com

Rippling предоставляет компаниям единое место для управления персоналом, информационными технологиями и финансами — по всему миру. Он объединяет все системы управления персоналом, которые обычно разбросаны по компании, такие как расчет заработной платы, расходы, льготы и компьютеры. Впервые вы может...

Deel

Deel

letsdeel.com

Deel — это универсальная HR-платформа для глобальных команд. Это означает комплексное управление персоналом для любой команды и в любом месте. Соблюдайте требования найма, адаптации и оплаты штатных сотрудников или независимых подрядчиков за считанные минуты. Впервые у вас будет централизованное пре...

Hubstaff

Hubstaff

hubstaff.com

Hubstaff — это передовое программное решение для анализа рабочей силы, предназначенное для повышения производительности удаленных, гибридных и внутренних команд, обеспечивая при этом положительный опыт сотрудников. Hubstaff интегрируется с более чем 30 приложениями, чтобы ваш бизнес мог работать бол...

Melio

Melio

meliopayments.com

Melio — это бесплатный инструмент для оплаты счетов и продавцов, который максимизирует денежный поток и сводит к минимуму напряженную работу. Оплачивайте счета поставщиков банковским переводом или дебетовой картой бесплатно, даже если они принимают только чеки! Вы также можете использовать свою кред...

Remote

Remote

remote.com

Remote — это комплексное решение для управления и оплаты труда штатных и контрактных работников по всему миру. Наша платформа занимается международным расчетом заработной платы, льгот, налогов, опционов на акции и соблюдением требований во многих странах. Независимо от того, где находится ваша коман...

WorkMarket

WorkMarket

workmarket.com

WorkMarket от ADP предлагает современную технологическую платформу, которая дает вашему бизнесу возможность масштабироваться в современной конкурентной среде. Наша платформа позволяет компаниям эффективно и с соблюдением требований организовывать, управлять и оплачивать свой расширенный персонал. Ко...

Tipalti

Tipalti

tipalti.com

Единственное решение для автоматизации сквозного процесса расчета кредиторской задолженности. Автоматизируйте всю кредиторскую задолженность, глобальные партнерские платежи и процессы закупок с помощью Tipalti и устраните 80 % ручной работы. Tiplati позволяет вам легко привлекать поставщиков, партне...

Veem

Veem

veem.com

Veem — это глобальная онлайн-платежная платформа со штаб-квартирой в Сан-Франциско, основанная в 2014 году Марваном Форзли и Альдо Карраскосо. Ранее она была известна как Align Commerce, а 8 марта 2017 года сменила название на Veem. Компания обслуживает 100 стран и 70 валют, включая доллары США, CAD...

Justworks

Justworks

justworks.com

Justworks — это многопродуктовое решение, предлагающее глобальный расчет заработной платы, льготы, поддержку соответствия требованиям, учет рабочего времени, инструменты управления персоналом и многое другое с отмеченной наградами поддержкой сертифицированных экспертов по управлению персоналом. Мы б...

Dwolla

Dwolla

dwolla.com

Dwolla, Inc. — финтех-компания, внедряющая инновации с помощью сложных платежных решений со счета на счет. Надежная платформа Dwolla, API с низким кодированием и экосистема партнерства упрощают сложный процесс интеграции с различными платежными сетями для создания единого комплексного решения. Интег...

Contra

Contra

contra.com

Contra — это сетевая платформа, которая дает пользователям свободу и возможность работать независимо. Он предоставляет людям гибкие возможности работы через эксклюзивное сообщество и реферальную сеть, демонстрируя портфолио работ, которые позволяют фрилансерам и другим независимым специалистам зараб...

Skuad

Skuad

skuad.io

Skuad — это быстрорастущая глобальная платформа по трудоустройству и заработной плате, которая позволяет таким компаниям, как ваша, нанимать и оплачивать исключительные таланты в любой точке мира в соответствии с требованиями законодательства. Skuad создан для нового мира труда, где крупные предприя...

YunoJuno

YunoJuno

yunojuno.com

YunoJuno — единственная платформа, необходимая бизнесу для поиска, найма, управления и оплаты подрядчиков. Объединив систему управления фрилансерами с элитным рынком, насчитывающим более 100 000 проверенных в отрасли подрядчиков, YunoJuno объединяет команды HR, менеджеров по найму, финансов и юристо...

Worksome

Worksome

worksome.com

Мощное управление внешним персоналом: новое определение опыта подрядчиков. Создавайте, управляйте и удерживайте внешний персонал с помощью единственного инструмента, созданного для управления независимыми подрядчиками с соблюдением строгих требований и быстрыми выплатами.

Xolo

Xolo

xolo.io

Xolo — это бизнес-система, предназначенная для индивидуальных пользователей, которая предоставляет локальные и глобальные решения для формирования бизнеса, выставления счетов-фактур в соответствии с требованиями НДС, бухгалтерского учета, налоговой отчетности, учета деловых расходов и многого другог...

Oyster

Oyster

oysterhr.com

С помощью EOR от Oyster нанимайте сотрудников в соответствии с требованиями закона, не создавая юридического лица, и управляйте всеми функциями трудоустройства с единой автоматизированной платформы. Oyster лучше, чем традиционный работодатель, использует глубокие знания в области трудоустройства и к...

Patriot

Patriot

patriotsoftware.com

Бухгалтерское программное обеспечение Patriot позволяет американским предприятиям и их бухгалтерам управлять своими бухгалтерскими книгами в режиме онлайн. У Патриота есть два варианта ведения учета на выбор: 1. Базовый учет: 20 долларов США в месяц. 2. Премиум-бухгалтерский учет: 30 долларов США в ...

Asanify

Asanify

asanify.com

Asanify — это универсальное решение, отвечающее комплексным требованиям управления персоналом в вашей организации. Он также предоставляет простое и полностью автоматизированное решение для расчета заработной платы, которое идеально подходит для стартапов и быстрорастущих предприятий. Вы можете беспл...

Warp

Warp

joinwarp.com

Warp — это современная платформа расчета заработной платы, соблюдения требований и льгот, созданная для основателей. Мы поставили всю государственную налоговую регистрацию и соблюдение требований на автопилот, поэтому вам больше никогда не придется заходить на другой веб-сайт .gov.

RemotePass

RemotePass

remotepass.com

RemotePass — это самая мощная и простая в использовании глобальная платформа для адаптации и расчета заработной платы для глобальных команд. Наше видение — создать мир, в котором каждый сможет работать где угодно, имея доступ к льготам и финансовым услугам. Устранив сложность этого процесса, мы зано...

Branch app

Branch app

branchapp.com

Отделение помогает предприятиям ускорить выплаты, расширяя возможности работающих американцев. Предприятия обращаются к Branch в поисках более экономичного и быстрого способа оплаты труда работников и снижения затрат на бумажные чеки и платежные карты. Работники и независимые подрядчики, зарегистрир...

Useme

Useme

useme.com

Useme предлагает быстрое и простое решение для компаний, которые хотят платить фрилансерам, а также для фрилансеров, у которых нет собственной компании и которые хотят выставить налоговый счет. С Useme после заключения сделки со своим субподрядчиком вы получите налоговый счет независимо от того, ест...

Ruul

Ruul

ruul.io

Ruul предлагает комплексное решение для бизнеса, позволяющее оптимизировать свою деятельность при работе с фрилансерами и независимыми подрядчиками. Выполняя различные административные задачи, такие как выставление счетов и управление платежами субподрядчикам, Ruul позволяет предприятиям сосредоточи...

Everee

Everee

everee.com

Everee — это платформа для выплат работникам, которая позволяет легко платить людям каждый день, даже в выходные и праздничные дни, что очень нравится работникам. Мы забираем всю рутинную работу, связанную с расчетом заработной платы, поэтому вы можете заплатить людям за считанные секунды и вернутьс...

Remofirst

Remofirst

remofirst.com

Remofirst нанимает ваших штатных сотрудников и/или подрядчиков от вашего имени в более чем 180 странах. Нет необходимости тратить месяцы и десятки тысяч долларов на создание местной организации для работы с вашими лучшими специалистами. Оплачивайте, управляйте и нанимайте штатных сотрудников и/или п...

TalentDesk

TalentDesk

talentdesk.io

Программное обеспечение для управления и оплаты труда ваших подрядчиков и фрилансеров. Где бы они ни находились. TalentDesk.io — это комплексная система управления фрилансерами (FMS), созданная командой ведущей торговой площадки PeopleHour.com. Используя более чем 15-летний опыт работы в сфере фрила...

Velocity Global

Velocity Global

velocityglobal.com

Velocity Global ускоряет будущее работы за пределами границ. Его глобальная рабочая платформа упрощает работу работодателей и специалистов, позволяя им работать с кем угодно, где угодно и как угодно. Работодатели и таланты взаимодействуют одним щелчком мыши с помощью запатентованной облачной техноло...

Plane

Plane

plane.com

Plane (ранее Pilot) управляет расчетом заработной платы, льготами и соблюдением требований для американских компаний, нанимающих американских и международных сотрудников и подрядчиков. Легко нанимайте, настраивайте и платите сотрудникам и подрядчикам в США и по всему миру с помощью одной безопасной ...

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