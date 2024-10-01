Альтернативы - Dots
Square
squareup.com
Square, Inc. — американская компания, предоставляющая финансовые услуги, агрегатор торговых услуг и мобильные платежи, базирующаяся в Сан-Франциско, Калифорния. Компания продает программные и аппаратные платежные продукты и расширила сферу услуг для малого бизнеса. Компания была основана в 2009 году...
Gusto
gusto.com
Независимо от того, начинаете ли вы или расширяете свой быстрорастущий бизнес, Gusto — это партнер, который вам нужен для роста и развития вашей команды. С Gusto вы получаете современные функции управления персоналом, такие как расчет заработной платы, льготы, найм, ресурсы управления и многое друго...
Rippling
rippling.com
Rippling предоставляет компаниям единое место для управления персоналом, информационными технологиями и финансами — по всему миру. Он объединяет все системы управления персоналом, которые обычно разбросаны по компании, такие как расчет заработной платы, расходы, льготы и компьютеры. Впервые вы может...
Deel
letsdeel.com
Deel — это универсальная HR-платформа для глобальных команд. Это означает комплексное управление персоналом для любой команды и в любом месте. Соблюдайте требования найма, адаптации и оплаты штатных сотрудников или независимых подрядчиков за считанные минуты. Впервые у вас будет централизованное пре...
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff — это передовое программное решение для анализа рабочей силы, предназначенное для повышения производительности удаленных, гибридных и внутренних команд, обеспечивая при этом положительный опыт сотрудников. Hubstaff интегрируется с более чем 30 приложениями, чтобы ваш бизнес мог работать бол...
Melio
meliopayments.com
Melio — это бесплатный инструмент для оплаты счетов и продавцов, который максимизирует денежный поток и сводит к минимуму напряженную работу. Оплачивайте счета поставщиков банковским переводом или дебетовой картой бесплатно, даже если они принимают только чеки! Вы также можете использовать свою кред...
Remote
remote.com
Remote — это комплексное решение для управления и оплаты труда штатных и контрактных работников по всему миру. Наша платформа занимается международным расчетом заработной платы, льгот, налогов, опционов на акции и соблюдением требований во многих странах. Независимо от того, где находится ваша коман...
WorkMarket
workmarket.com
WorkMarket от ADP предлагает современную технологическую платформу, которая дает вашему бизнесу возможность масштабироваться в современной конкурентной среде. Наша платформа позволяет компаниям эффективно и с соблюдением требований организовывать, управлять и оплачивать свой расширенный персонал. Ко...
Tipalti
tipalti.com
Единственное решение для автоматизации сквозного процесса расчета кредиторской задолженности. Автоматизируйте всю кредиторскую задолженность, глобальные партнерские платежи и процессы закупок с помощью Tipalti и устраните 80 % ручной работы. Tiplati позволяет вам легко привлекать поставщиков, партне...
Veem
veem.com
Veem — это глобальная онлайн-платежная платформа со штаб-квартирой в Сан-Франциско, основанная в 2014 году Марваном Форзли и Альдо Карраскосо. Ранее она была известна как Align Commerce, а 8 марта 2017 года сменила название на Veem. Компания обслуживает 100 стран и 70 валют, включая доллары США, CAD...
Justworks
justworks.com
Justworks — это многопродуктовое решение, предлагающее глобальный расчет заработной платы, льготы, поддержку соответствия требованиям, учет рабочего времени, инструменты управления персоналом и многое другое с отмеченной наградами поддержкой сертифицированных экспертов по управлению персоналом. Мы б...
Dwolla
dwolla.com
Dwolla, Inc. — финтех-компания, внедряющая инновации с помощью сложных платежных решений со счета на счет. Надежная платформа Dwolla, API с низким кодированием и экосистема партнерства упрощают сложный процесс интеграции с различными платежными сетями для создания единого комплексного решения. Интег...
Contra
contra.com
Contra — это сетевая платформа, которая дает пользователям свободу и возможность работать независимо. Он предоставляет людям гибкие возможности работы через эксклюзивное сообщество и реферальную сеть, демонстрируя портфолио работ, которые позволяют фрилансерам и другим независимым специалистам зараб...
Skuad
skuad.io
Skuad — это быстрорастущая глобальная платформа по трудоустройству и заработной плате, которая позволяет таким компаниям, как ваша, нанимать и оплачивать исключительные таланты в любой точке мира в соответствии с требованиями законодательства. Skuad создан для нового мира труда, где крупные предприя...
YunoJuno
yunojuno.com
YunoJuno — единственная платформа, необходимая бизнесу для поиска, найма, управления и оплаты подрядчиков. Объединив систему управления фрилансерами с элитным рынком, насчитывающим более 100 000 проверенных в отрасли подрядчиков, YunoJuno объединяет команды HR, менеджеров по найму, финансов и юристо...
Worksome
worksome.com
Мощное управление внешним персоналом: новое определение опыта подрядчиков. Создавайте, управляйте и удерживайте внешний персонал с помощью единственного инструмента, созданного для управления независимыми подрядчиками с соблюдением строгих требований и быстрыми выплатами.
Xolo
xolo.io
Xolo — это бизнес-система, предназначенная для индивидуальных пользователей, которая предоставляет локальные и глобальные решения для формирования бизнеса, выставления счетов-фактур в соответствии с требованиями НДС, бухгалтерского учета, налоговой отчетности, учета деловых расходов и многого другог...
Oyster
oysterhr.com
С помощью EOR от Oyster нанимайте сотрудников в соответствии с требованиями закона, не создавая юридического лица, и управляйте всеми функциями трудоустройства с единой автоматизированной платформы. Oyster лучше, чем традиционный работодатель, использует глубокие знания в области трудоустройства и к...
Patriot
patriotsoftware.com
Бухгалтерское программное обеспечение Patriot позволяет американским предприятиям и их бухгалтерам управлять своими бухгалтерскими книгами в режиме онлайн. У Патриота есть два варианта ведения учета на выбор: 1. Базовый учет: 20 долларов США в месяц. 2. Премиум-бухгалтерский учет: 30 долларов США в ...
Asanify
asanify.com
Asanify — это универсальное решение, отвечающее комплексным требованиям управления персоналом в вашей организации. Он также предоставляет простое и полностью автоматизированное решение для расчета заработной платы, которое идеально подходит для стартапов и быстрорастущих предприятий. Вы можете беспл...
Warp
joinwarp.com
Warp — это современная платформа расчета заработной платы, соблюдения требований и льгот, созданная для основателей. Мы поставили всю государственную налоговую регистрацию и соблюдение требований на автопилот, поэтому вам больше никогда не придется заходить на другой веб-сайт .gov.
RemotePass
remotepass.com
RemotePass — это самая мощная и простая в использовании глобальная платформа для адаптации и расчета заработной платы для глобальных команд. Наше видение — создать мир, в котором каждый сможет работать где угодно, имея доступ к льготам и финансовым услугам. Устранив сложность этого процесса, мы зано...
Branch app
branchapp.com
Отделение помогает предприятиям ускорить выплаты, расширяя возможности работающих американцев. Предприятия обращаются к Branch в поисках более экономичного и быстрого способа оплаты труда работников и снижения затрат на бумажные чеки и платежные карты. Работники и независимые подрядчики, зарегистрир...
Useme
useme.com
Useme предлагает быстрое и простое решение для компаний, которые хотят платить фрилансерам, а также для фрилансеров, у которых нет собственной компании и которые хотят выставить налоговый счет. С Useme после заключения сделки со своим субподрядчиком вы получите налоговый счет независимо от того, ест...
Ruul
ruul.io
Ruul предлагает комплексное решение для бизнеса, позволяющее оптимизировать свою деятельность при работе с фрилансерами и независимыми подрядчиками. Выполняя различные административные задачи, такие как выставление счетов и управление платежами субподрядчикам, Ruul позволяет предприятиям сосредоточи...
Everee
everee.com
Everee — это платформа для выплат работникам, которая позволяет легко платить людям каждый день, даже в выходные и праздничные дни, что очень нравится работникам. Мы забираем всю рутинную работу, связанную с расчетом заработной платы, поэтому вы можете заплатить людям за считанные секунды и вернутьс...
Remofirst
remofirst.com
Remofirst нанимает ваших штатных сотрудников и/или подрядчиков от вашего имени в более чем 180 странах. Нет необходимости тратить месяцы и десятки тысяч долларов на создание местной организации для работы с вашими лучшими специалистами. Оплачивайте, управляйте и нанимайте штатных сотрудников и/или п...
TalentDesk
talentdesk.io
Программное обеспечение для управления и оплаты труда ваших подрядчиков и фрилансеров. Где бы они ни находились. TalentDesk.io — это комплексная система управления фрилансерами (FMS), созданная командой ведущей торговой площадки PeopleHour.com. Используя более чем 15-летний опыт работы в сфере фрила...
Velocity Global
velocityglobal.com
Velocity Global ускоряет будущее работы за пределами границ. Его глобальная рабочая платформа упрощает работу работодателей и специалистов, позволяя им работать с кем угодно, где угодно и как угодно. Работодатели и таланты взаимодействуют одним щелчком мыши с помощью запатентованной облачной техноло...
Plane
plane.com
Plane (ранее Pilot) управляет расчетом заработной платы, льготами и соблюдением требований для американских компаний, нанимающих американских и международных сотрудников и подрядчиков. Легко нанимайте, настраивайте и платите сотрудникам и подрядчикам в США и по всему миру с помощью одной безопасной ...