Dots

Dots

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: dots.dev

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Dots — это удобный для разработчиков API, который позволяет компаниям платить своим подрядчикам всего за несколько строк кода. Будь то рабочие, такие как водители Uber, продавцы на торговых площадках, таких как Etsy, или просто ваш местный разнорабочий — Dots полностью абстрагирует сложность выплат. Мы управляем всем процессом: сбор информации (KYC), платежи через любую систему (ACH, Venmo, CashApp, Zelle, международные и многие другие) и даже подачу налоговых форм! Dots позволяет разработчикам получать выплаты всего за несколько часов, а не за многие месяцы, которые обычно занимают это.

Веб-сайт: dots.dev

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