Dot

Dot

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: getdot.ai

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Dot в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Предоставьте каждому возможность анализировать данные с помощью AI Assistant. Dot, бот для обработки данных, обеспечивает истинное самообслуживание аналитики для заинтересованных сторон. Освободите свою команду по обработке данных, чтобы она могла сосредоточиться на важных задачах, автоматизируя специальные запросы и многое другое.

Веб-сайт: getdot.ai

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