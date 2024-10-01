Альтернативы - Dock

VobeSoft

vobesoft.com

Каждая программная система имеет базы данных. Эти базы данных часто являются статическими, предоставляя организациям, работающим с этими стандартными решениями, функциональные возможности, которые они не используют, и функции, которые они не могут изменить в соответствии со своими уникальными потреб...