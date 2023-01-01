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djaboo

djaboo

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Веб-сайт: djaboo.com

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Djaboo — отличный и умный менеджер по работе с клиентами, который повышает продуктивность вашего бизнеса. Вы можете управлять своими проектами, клиентами, командой фрилансеров, платежами, а также легко автоматически генерировать контракты и счета в одном месте. Djaboo предоставляет вам быстрый и легкий доступ к функциям, необходимым для развития вашего бизнеса. Он включает в себя все необходимое для эффективного и мирного управления вашим бизнесом. Твой ход ! Основные функции для вашей продуктивности. Автоматические отчеты о табелях учета рабочего времени и доходах/расходах. Автоматический расчет ваших расходов. Управление переходом на разные уровни вашего НДС. Управление котировками в режиме реального времени. Контракты на каналы продаж генерируются автоматически на основе информации о клиентах. Основные функции для управления проектами. Управление простыми и сложными задачами с помощью установки напоминаний. Интегрированный чат, позволяющий обсуждать проекты с участвующими вами коллегами. Планирование задач и действий с помощью календарей, графиков, трекеров времени, диаграмм Ганта, Канбана или списков. Управление документами, электронными таблицами, а также базами знаний для обмена ими с вашими сотрудниками. Основные функции управления клиентами. Добавление клиентов или массовый импорт существующих клиентов. Управление командой путем указания их ролей и доступа к приложению, а также просмотр отпусков, посещаемости и деятельности каждого. Магазин, позволяющий предлагать заранее определенные пакеты услуг. Автоматическое выставление счетов осуществляется с помощью нашего интуитивно понятного редактора. Полная настройка вашего приложения. Возможность выбора вида: список, таблица, календарь и многое другое. Добавьте свой логотип, настройте цвета и добавьте желаемый фон. Настройте свое цифровое рабочее пространство, которое вы сможете: выбрать различные функции, которые вы хотите использовать. Меняйте цвета, чтобы сделать задачи более узнаваемыми. Используйте разные статусы для категоризации задач и повышения эффективности.

Веб-сайт: djaboo.com

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