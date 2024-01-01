Disclo

Disclo

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: disclo.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Технологичные и ориентированные на человека условия проживания ADA. Стандартизируйте и автоматизируйте решения о размещении на рабочем месте. Повысьте соответствие требованиям ADA и повысьте удовлетворенность сотрудников с помощью Disclo. Disclo — это первое программное обеспечение для работодателей, позволяющее собирать, проверять и управлять информацией о состоянии здоровья и запросами на размещение сотрудников (разумеется, в соответствии с требованиями HIPAA и SOC2).

Веб-сайт: disclo.com

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