Технологичные и ориентированные на человека условия проживания ADA. Стандартизируйте и автоматизируйте решения о размещении на рабочем месте. Повысьте соответствие требованиям ADA и повысьте удовлетворенность сотрудников с помощью Disclo. Disclo — это первое программное обеспечение для работодателей, позволяющее собирать, проверять и управлять информацией о состоянии здоровья и запросами на размещение сотрудников (разумеется, в соответствии с требованиями HIPAA и SOC2).

Веб-сайт: disclo.com

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