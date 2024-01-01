Альтернативы - Dingit.tv
YouTube
youtube.com
YouTube — американская онлайн-платформа для обмена видео со штаб-квартирой в Сан-Бруно, Калифорния. Трое бывших сотрудников PayPal — Чад Херли, Стив Чен и Джавед Карим — создали сервис в феврале 2005 года. Google купил сайт в ноябре 2006 года за 1,65 миллиарда долларов США; YouTube теперь работает к...
TikTok
tiktok.com
TikTok, известный в Китае как Douyin (кит. 抖音; пиньинь: Dϒuyīn), — это китайская социальная сеть для обмена видео, принадлежащая ByteDance, пекинской компании, занимающейся интернет-технологиями, основанной в 2012 году Чжан Имином. Он используется для создания коротких музыкальных видеороликов, виде...
Twitch
twitch.tv
Twitch — это сервис потокового видео в реальном времени, которым управляет Twitch Interactive, дочерняя компания Amazon. Представленный в июне 2011 года как дочерняя платформа потокового вещания общего интереса Justin.tv, сайт в первую очередь фокусируется на прямых трансляциях видеоигр, включая тра...
Rumble
rumble.com
Rumble — это ваша видеоплатформа для управления правами. Размещайте, распространяйте и монетизируйте все свои профессиональные, социальные и вирусные видео.
Vimeo
vimeo.com
Vimeo — это платформа видеохостинга, обмена и услуг со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Vimeo работает без рекламы и вместо этого получает доход, предоставляя планы подписки производителям видеоконтента и предлагая программное обеспечение как услугу (SaaS) с инструментами создания, редактирования и транс...
抖音
douyin.com
Douyin — это платформа для коротких видео, которая помогает пользователям выражать себя и записывать свою прекрасную жизнь.
Dailymotion
dailymotion.com
Dailymotion — французская технологическая платформа для обмена видео, принадлежащая преимущественно Vivendi. Партнерами по запуску в Северной Америке были BBC News, VICE, Bloomberg и Hearst Digital Media. Dailymotion доступен по всему миру на 25 языках и в 43 локализованных версиях с местными домашн...
快手
kuaishou.com
Kuaishou — приложение для коротких видео национального уровня. В Куайшоу вы можете узнать о реальном мире, познакомиться с интересными людьми и записать свою настоящую и интересную личность. Куайшоу, прими каждую жизнь. Пиньинь: Куайшоу
优酷
youku.com
Платформа видеосервиса, обеспечивающая воспроизведение видео, публикацию видео, поиск видео и обмен видео. Youku — это видеохостинг, базирующийся в Пекине, Китай.
Cloudflare Stream
cloudflare.com
Бессерверная потоковая передача видео в реальном времени и по требованию - Загружайте, храните, кодируйте и доставляйте видео в реальном времени и по запросу с помощью одного API. - Мгновенная потоковая передача видео из глобальной сети Cloudflare. - Начните трансляцию сегодня менее чем за 5 минут.
Wistia
wistia.com
Wistia Inc. — компания по производству программного обеспечения для видео, расположенная в Кембридже, штат Массачусетс. Wistia предоставляет бизнесу услуги видеохостинга с функциями аналитики и маркетинга. По данным на 2017 год, Wistia используют 300 000 компаний. По состоянию на 2018 год в Wistia р...
Kwai
kwai.com
Неограниченное количество видео, прямые трансляции и многое другое ждут вас. Присоединяйся сейчас!
Embed.so
embed.so
Загрузите видео, а затем вставьте их на свой сайт. Мы делаем все для вас: видеохостинг, потоковую передачу и привлечение потенциальных клиентов, что угодно!
斗鱼
douyu.com
Douyu — платформа прямых трансляций для всех, обеспечивающая прямую трансляцию видео высокой четкости, а также услуги прямой трансляции игровых событий, включая прямую трансляцию League of Legends LOL, прямую трансляцию CrossFire CF, прямую трансляцию Dota2, прямую трансляцию красоты и другие популя...