Альтернативы - Diigo

Pocket

getpocket.com

Pocket, ранее известный как Read It Later, представляет собой приложение и веб-сервис для управления списком чтения статей и видео из Интернета. Выпущенное в 2007 году приложение изначально предназначалось только для настольных компьютеров и ноутбуков, а теперь доступно для macOS, Windows, iOS, Andr...