Альтернативы - Digital Mortar
elink.io
elink.io
Создавайте что угодно с помощью веб-ссылок. В elink есть все необходимое для сохранения закладок и создания веб-страниц, информационных бюллетеней по электронной почте, виджетов веб-сайтов RSS, социальных био-ссылок, социальных стен, автоматизированного контента и многого другого. Создавайте контент...
Short.io
short.io
Short.io — это программа сокращения URL-адресов с белой этикеткой, которая создает короткие ссылки на фирменных доменах. Сокращайте, настраивайте и делитесь фирменными URL-адресами со своей аудиторией.
Revue
getrevue.co
Создайте лояльную аудиторию. Revue позволяет писателям и издателям легко рассылать редакционные информационные бюллетени и получать за это деньги.
RocketLink
rocketlink.io
Добавьте пиксели ретаргетинга, собственный призыв к действию, собственные домены к любой ссылке, которой вы делитесь, настройте внешний вид миниатюры ссылки и перенацельте любого, кто нажал на нее.
GummySearch
gummysearch.com
Исследование аудитории Reddit у вас под рукой. Быстро выясните болевые точки вашего клиента, какие решения им нужны и за что они готовы платить.
Whatstool Business
whatstool.business
Whatstool Business — это универсальное решение для бизнеса WhatsApp. Наши предложения включают официальный API WhatsApp, чат-бот, CRM на базе WhatsApp, автоматизацию, интеграцию со многими инструментами и т. д.
Radio.co
radio.co
Хотите создать радиостанцию? Автоматизируйте свое расписание, ведите прямые трансляции и отслеживайте слушателей с помощью одной простой в использовании платформы. Добро пожаловать на Radio.co.
Placer.ai
placer.ai
Принимайте более разумные решения в сфере недвижимости и заключайте больше сделок, используя данные Placer.ai о местоположении и пешеходном трафике.
Viral Loops
viral-loops.com
Viral Loops — это платформа вирусного и реферального маркетинга для запуска рейтинговых соревнований, лотерей, предварительных и реферальных программ.
ShareASale
shareasale.com
Станьте партнером ShareASale и станьте частью нашей надежной сети партнерского маркетинга. Наша сеть предоставляет маркетинговые решения для наших партнеров.
Intellifluence
intellifluence.com
Intellifluence — это сервис влиятельного маркетинга, который позволяет брендам и влиятельным лицам объединяться, сотрудничать и достигать своих целей.
Branalyzer
branalyzer.com
Branalyzer — это самый дешевый, быстрый и простой способ узнать, что на самом деле происходит в Интернете.
TinyLetter
tinyletter.com
TinyLetter предлагает понятный и простой способ письма для людей, которым не нужны расширенные отчеты или функции для бизнеса.
BrandBucket
brandbucket.com
Оригинальный рынок брендовых имен, предлагающий на выбор более 100 000 наименований компаний, подобранных экспертами. Получите соответствующий домен .com и логотип, а также бесплатную консультацию по брендингу от нашей команды.
Eredom
eredom.com
Добро пожаловать в Эредом! Исследуйте незарегистрированные фирменные доменные имена компаний! Найдите доступные и брендированные доменные имена business .com!
WANotifier
wanotifier.com
Ваши клиенты в WhatsApp. Обращайтесь к ним с помощью массовых сообщений WhatsApp, используя официальные API WhatsApp с дополнительной наценкой 0 % к стоимости официального API!
SummarAIze
summaraize.com
10-кратное увеличение подкастов и видеоконтента за 10 минут. SummarAIze преобразует ваш контент из аудио и видео в привлекательные публикации в социальных сетях, контент электронной почты, резюме, цитаты и многое другое!
eKyte
ekyte.com
eKyte помогает командам цифрового маркетинга планировать и проводить онлайн-кампании, анализировать и оптимизировать результаты. Искусственный интеллект сделает все остальное.
Chainfuel
chainfuel.com
С помощью мощного телеграмм-бота и веб-приложения Chainfuel вы можете автоматически защищать свою группу от спамеров и мошенников, отслеживать показатели группы, привлекать и удерживать своих пользователей всего несколькими щелчками мыши.
Approved Social
approvedsocial.io
Approved Social — это новаторская платформа, призванная революционизировать способы разработки, утверждения и запуска цифровых маркетинговых кампаний. По своей сути Approved Social — это механизм совместной обратной связи и одобрения, который позволяет маркетинговым командам, агентствам и брендам оп...
SleekFlow
sleekflow.io
SleekFlow — это пакет многоканальных переговоров на базе искусственного интеллекта для взаимодействия с клиентами. Универсальная платформа SleekFlow обеспечивает плавное и персонализированное взаимодействие с клиентами по общедоступным каналам обмена сообщениями, включая WhatsApp, Instagram, чат и м...
Socialbuzz
sociabuzz.com
Показывайте медиа и наши функции монетизации прямо на странице, не перенаправляя посетителей на другую страницу. Платформа экономики создателей в США. Медиа и монетизация.
GettHit.com
getthit.com
Увеличьте посещаемость вашего сайта с помощью исключительного генератора целевого трафика Getthit. Адаптируйте свои кампании к своим конкретным требованиям и с легкостью привлекайте тысячи посетителей. Раскройте весь потенциал своего веб-сайта, настроив кампании всего за несколько простых шагов. Ген...
Publisher Discovery
publisherdiscovery.com
Расширенное SaaS-приложение для поиска партнеров на основе искусственного интеллекта для управления издателями. Платформа предоставляет углубленный анализ веб-сайтов издателей, а также информацию и инструменты для привлечения партнеров. Машинное обучение на платформе гарантирует, что результаты стан...
Echo AI
echoai.com
Воспользуйтесь мощью генеративного искусственного интеллекта. Анализируйте разговоры с клиентами и работу команды, чтобы выявить скрытые идеи, воспользоваться возможностями и снизить риски.
Airtime Pro
airtime.pro
Airtime Pro — это мощная платформа интернет-радио, которая может похвастаться интеллектуальной системой автоматизации, управлением диджеями и плавным переходом между потоковой передачей звука в реальном времени и запланированным контентом, помогая вам оставаться в эфире, независимо от того, представ...
Linkz.ai
linkz.ai
Автоматический предварительный просмотр расширенных ссылок при наведении курсора мыши, который удерживает посетителей на вашем сайте. Установите Linkz.ai на свой веб-сайт или блог за 2 минуты и мгновенно получайте автоматический предварительный просмотр ссылок при наведении курсора мыши. Предварител...
Carts Guru
carts.guru
Преследуйте каждого потенциального клиента, конвертируйте каждую продажу и быстро развивайте свой бизнес в сфере электронной коммерции с помощью передового программного обеспечения для автоматизации маркетинга, разработанного специально для электронных торговцев. Всего за несколько кликов вы можете ...
LaunchList
getlaunchlist.com
Создайте вирусный список ожидания из первых пользователей. Сэкономьте время запуска и получите больше регистраций на свой продукт на ранней стадии с помощью вирусных списков ожидания перед запуском в виде геймификации.
DoubleTick
doubletick.io
Doubletick — это бесплатное и неограниченное отслеживание электронной почты для Gmail и Google Workspace (G Suite) с уведомлениями на рабочем столе в реальном времени и WhatsApp, такими как двойные галочки (✓✓) в поле «Отправленные». Одиночная синяя галочка ✓ означает, что электронное письмо было от...
Chatwee
chatwee.com
Chatwee — это приложение для живого чата и обмена мгновенными сообщениями, ориентированное на: - онлайн-сообщества - виртуальные мероприятия - поставщиков поддержки психического здоровья - командное общение - торговлю в реальном времени - церковные службы - образовательные вебинары - потоковое видео...
Hidemyacc
hidemyacc.com
Браузер Multilogin Antidetect — создавайте неограниченное количество учетных записей с разными профилями на 01 устройстве вместо использования нескольких реальных устройств или виртуальных машин.
Growth Champ
growthchamp.com
Growth Champ — это пакет оптимизации социальных сетей, который позволяет пользователю управлять Twitter, Instagram и Pinterest для увеличения влияния социальных сетей.
Multiview
multiview.com
VisitorView — это программное обеспечение для веб-аналитики, которое сопоставляет IP-адреса компаний, посещающих ваш веб-сайт, с нашей базой данных, чтобы сообщить вам названия этих компаний и многое другое.
Tikao.ai
tikao.ai
Tikao — это маркетинговая платформа для устойчивых брендов, которая использует возможности моделей искусственного интеллекта, обученных на основе концепции устойчивого маркетинга. В настоящее время платформа обслуживает три (3) категории в области устойчивой моды, личной гигиены и продуктов питания....
redirection.io
redirection.io
redirection.io — ведущий инструмент перенаправления и SEO-оптимизации. При установке на веб-сайте redirection.io позволяет менеджерам по маркетингу или SEO анализировать проблемы с трафиком и настраивать правила перенаправления для исправления ошибок HTTP. Он также может помочь исправить метатеги HT...
RealMailers
realmailers.com
RealMailers — это инструмент прямой почтовой рассылки для агентов по недвижимости. Создавайте, таргетируйте и мгновенно отправляйте открытки, не покидая рабочего места. Бесплатный список адресов.
Link Looper
linklooper.com
Управление ссылками стало проще. Link Looper помогает вам управлять маркетинговыми ссылками и отслеживать их эффективность. Идеально подходит для всей маркетинговой команды, от менеджеров социальных сетей до специалистов по рекламе.
Digitalsero
digitalsero.com
Digitalsero — это инструмент автоматизации маркетинга SaaS, который помогает маркетинговым агентствам/специалистам по цифровому маркетингу получить мгновенный доступ к рекламным аккаунтам и страницам своих клиентов в Facebook, Google, TikTok, LinkedIn и других сетях через ссылку, которой можно подел...
Noosh
noosh.com
Noosh помогает предприятиям реализовать планы действий в области контент-маркетинга, оптимизируя операции и обеспечивая сотрудничество с поставщиками. Продукты компании и партнеры по маркетинговым услугам управляют цифровыми и печатными активами, структурой затрат, бюджетами, закупками, проектами и ...
GetCurious
getcurious.io
GetCurious позволяет продуктовым компаниям проводить более глубокие исследования пользователей и быстрее. Продукт позволяет продуктовым группам собирать информацию с помощью видео, аудио и демонстрации экрана, пока участник использует целевой веб-сайт, приложение или прототип. Быстрый набор участник...
Brandintellé
brandintelle.com
Brandreward помогает корпоративным маркетинговым командам преодолеть разрыв между маркетинговыми операциями и результатами в режиме реального времени. Наша унифицированная автоматизация рабочих процессов для отделов маркетинга напрямую связана с симуляторами «что, если» на базе искусственного интелл...
Viloud
viloud.tv
Viloud — это самая простая онлайн-видеоплатформа для создания, потоковой передачи и монетизации собственных телеканалов в прямом эфире, линейных каналов и телеканалов по запросу. Его технология позволяет пользователям транслировать каналы через встроенный или сторонний проигрыватель для вашего веб-с...
CallerReady
callerready.com
CallerReady — это платформа для маркетологов, желающих масштабировать свои кампании по звонкам. Торговая площадка с оплатой за звонок, автоматизация потенциальных вызовов и динамическое распределение вызовов
Appsero
appsero.com
Appsero — это инструмент WordPress для аналитики, лицензирования и развертывания. Appsero — идеальное программное обеспечение для разработчиков, позволяющее управлять и продавать свои плагины и темы WordPress.
Shoutcast
shoutcast.com
Легко транслируйте и монетизируйте свои радиостанции Начните получать доход в один клик
Healthgrades
healthgrades.com
Healthgrades — ведущий онлайн-ресурс, содержащий исчерпывающую информацию о врачах и больницах.
ThoughtLeaders
thoughtleaders.io
ThoughtLeaders позволяет брендам использовать непрограммный брендированный контент в больших масштабах с простотой и точностью. ThoughtLeaders — медиакомпания, специализирующаяся на нативном спонсируемом контенте.