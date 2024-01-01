Digital Marketer

DigitalMarketer предоставляет обучение и инструменты для современных специалистов в области маркетинга. Платформа предлагает курсы, сертификаты и ресурсы, которые помогут маркетологам улучшить свои навыки в таких областях, как социальные сети, электронный маркетинг и контент-маркетинг. DigitalMarketer отдает предпочтение практическим, проверенным стратегиям, а не теоретическим концепциям, стремясь повысить рост бизнеса и эффективность маркетинга.

Веб-сайт: digitalmarketer.com

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