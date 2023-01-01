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diagrams.net

diagrams.net

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Веб-сайт: diagrams.net

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Diagrams.net — это программное обеспечение для создания диаграмм с открытым исходным кодом, которое можно развертывать в Интернете, на настольных компьютерах и в контейнерах. Ранее draw.io

Веб-сайт: diagrams.net

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