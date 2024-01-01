Альтернативы - Devyce
Zoom Web
zoom.us
Zoom — это программа для видеотелефонии, разработанная Zoom Video Communications. Бесплатная версия предоставляет услугу видеочата, которая позволяет одновременно использовать до 100 устройств с ограничением по времени 40 минут для бесплатных учетных записей, в которых встречаются три и более участн...
Podium
podium.com
Дайте своему бизнесу несправедливое преимущество с помощью обзоров, сообщений, платежей, веб-чата и многого другого.
OpenPhone
openphone.co
Телефон для стартапов и малого бизнеса
JustCall
justcall.io
JustCall — это облачная телефонная система для удаленных групп продаж и поддержки. Интегрируется с HubSpot, Intercom, Pipedrive, Salesforce и другими инструментами CRM/Helpdesk.
Twilio
twilio.com
Twilio — американская компания, занимающаяся платформой облачных коммуникаций как услуги (CPaaS), базирующаяся в Сан-Франциско, Калифорния. Twilio позволяет разработчикам программного обеспечения программно совершать и принимать телефонные звонки, отправлять и получать текстовые сообщения, а также в...
MightyCall
mightycall.com
Голос малого бизнеса. Быстро, легко и безопасно. Виртуальная телефонная система, предназначенная для малого бизнеса.
Nextiva
nextiva.com
Nextiva — компания, занимающаяся передачей голоса через Интернет (VoIP), базирующаяся в Скоттсдейле, штат Аризона. Nextiva специализируется на облачных коммуникациях. Nextiva сообщает, что ее телефонные и другие технологические услуги в настоящее время используются 150 000 предприятий.
CallHippo
callhippo.com
Виртуальная телефонная система для бизнеса и предприятий предлагает местные и бесплатные телефонные номера в более чем 50 странах за 3 минуты.
GoTo
goto.com
GoTo — это унифицированная коммуникационная платформа, которая включает в себя решения для видеоконференций, вебинаров и телефонных систем по одной низкой цене. Узнайте больше сегодня.
Vonage
vonage.com
Vonage (официальное название Vonage Holdings Corp.) — американский публичный поставщик облачных коммуникаций для бизнеса. Компания со штаб-квартирой в Холмдел-Тауншип, штат Нью-Джерси, была основана в 2001 году как поставщик бытовых телекоммуникационных услуг на основе голосовой связи по интернет-пр...
Ring4
ring4.com
Доступная и простая онлайн-телефонная система для бизнеса. Настройте свой рабочий номер телефона за 30 секунд и звоните, отправляйте текстовые сообщения и проводите видеоконференции в облаке. Попрощайтесь с дорогостоящими дополнительными SIM-картами, тарифными планами передачи данных и стационарными...
Aircall
aircall.io
Aircall — это простое в использовании облачное телефонное решение с функциями, созданными для более удобного общения. Настройте за считанные секунды и начните разговор в любой точке мира уже сегодня. Никакого оборудования. Никаких головных болей. Aircall вписывается в ваши существующие рабочие про...
Webex
webex.com
Webex Webinars (ранее Webex Events) — это масштабируемая платформа для вебинаров, которая может создавать увлекательные и эффективные мероприятия для всех: от небольших сеансов до массовой глобальной аудитории. Сделайте вебинары инклюзивными, интересными и интерактивными: • Поощряйте активное участи...
Grasshopper
grasshopper.com
Виртуальная телефонная система поможет вашему бизнесу оставаться организованным при поступлении большого количества звонков. Звучит профессионально и остается на связи.
8x8 Work
8x8.com
Благодаря работе 8x8 вы можете общаться с клиентами и коллегами, где бы вы ни находились. Естественный переход от телефонного звонка к чату и совместному использованию экрана.
KrispCall
krispcall.com
Виртуальная облачная телефонная система, предлагающая надежные услуги телефонии для бизнеса. Отправляйте/принимайте SMS, VoIP-звонки на международные и местные номера из одного приложения.
Ooma Office
ooma.com
Ooma — современный поставщик телефонных услуг для бизнеса и дома, а также интеллектуальных систем безопасности.
smrtPhone
smrtphone.io
Самая умная облачная телефонная система и мощный дозвонщик. smrtPhone — это универсальная коммуникационная платформа для бизнеса, ориентированного на продажи. Голос, текст, мощный набор номера, управление потенциальными клиентами — все это легко синхронизируется с вашей системой CRM.
Ringover
ringover.com
Установите мощную платформу звонков, интегрированную с вашей CRM, доступную на ПК и смартфонах, и получайте номера по всему миру.
Telnyx
telnyx.com
Общение с вашими клиентами не должно быть сложным. Наши коммуникационные API упрощают эту задачу.
Ringblaze
ringblaze.com
Ringblaze — телефонная система для совместной работы
Cloudtalk
cloudtalk.com
Помогаем предприятиям общаться со своими клиентами. Программное обеспечение колл-центра CloudTalk, имеющее более 160 национальных телефонных номеров, помогает растущему бизнесу выходить за пределы местных территорий.
Sonetel
sonetel.com
Имейте собственный местный номер телефона в любом городе и стране по вашему выбору. Отвечайте на звонки где угодно. От $1,79 в месяц.
Textr Team
textrapp.com
Всего за 7 долларов в месяц централизуйте все свои звонки, текстовые сообщения и голосовую почту в одном приложении. Получите массовую рассылку SMS, автосекретаря и функции TOS Ai!
iPlum
iplum.com
iPlum — это первое мобильное решение для профессионалов бизнеса. Он работает на вашем существующем смартфоне без смены оператора связи. Вы получаете отдельную линию с функциями звонков, текстовых сообщений и телефонной системы. Он прост в использовании и оснащен средствами управления корпоративной б...
Truly
truly.co
Познакомьтесь с телефонной системой №1 для отделов продаж, которые отслеживают, анализируют и обучают разговорам с клиентами.
VoIPstudio
voipstudio.com
Удобная услуга VoIP-телефонии для бизнеса. VoIPstudio — это отмеченная наградами услуга VoIP-телефонии, которая предоставляет вашему бизнесу все необходимое всего за 4,99 доллара США в месяц. Никаких контрактов, никаких хлопот, никакой суеты.
Fuze
fuze.com
Fuze предоставляет унифицированное облачное коммуникационное программное обеспечение для предприятий, которое включает в себя колл-центр, телефонную систему и решения для видеоконференций.
LeadDesk
leaddesk.com
LeadDesk — это облачное программное обеспечение контакт-центра для больших объемов продаж и обслуживания клиентов. Клиенты варьируются от малого и среднего бизнеса до крупных корпоративных клиентов. Другие основные отрасли-клиенты включают; СМИ, службы безопасности, энергетика, телекоммуникации, фин...
Aloware
aloware.com
Наслаждайтесь неограниченными звонками и текстовыми сообщениями от 50 долларов США за агента в месяц. Интегрируется с HubSpot, Zoho и другими! В комплекте с Power Dialer и инструментами автоматизации.