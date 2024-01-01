Альтернативы - Deskmy

Sococo

sococo.com

Sococo — это онлайн-рабочее место, где распределенные команды каждый день работают вместе, бок о бок. Независимо от того, где могут находиться члены команды. В конце коридора, на другом конце кампуса или на другом конце света — работа в онлайн-офисе вашей организации даже более продуктивна, чем преб...