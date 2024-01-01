Deskhero

Deskhero

Еще не установили WebCatalog Desktop? Скачайте WebCatalog Desktop.

Использовать веб-приложение

Веб-сайт: deskhero.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Deskhero в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Упрощение поддержки клиентов с помощью ответов ИИ, составления заявок на основе прошлых обращений и разрозненных знаний для эффективного индивидуального обслуживания.
Категории:
Productivity
Программное обеспечение службы поддержки

Веб-сайт: deskhero.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Deskhero, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Intercom

Intercom

intercom.com

Freshdesk

Freshdesk

freshdesk.com

Zoho Desk

Zoho Desk

zoho.com

Tidio

Tidio

tidio.com

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

JustCall

JustCall

justcall.io

Chatwoot

Chatwoot

chatwoot.com

ConnectWise Manage

ConnectWise Manage

connectwise.com

Help Scout

Help Scout

helpscout.net

Gorgias

Gorgias

gorgias.com

Вам также может понравиться

Yuma

Yuma

yuma.ai

Tekst.ai

Tekst.ai

tekst.ai

Ariglad

Ariglad

ariglad.com

PerfectBot

PerfectBot

perfectbot.ai

Caden AI

Caden AI

trycaden.com

Freshdesk

Freshdesk

freshdesk.com

Aide

Aide

aide.app

Atlas

Atlas

atlas.so

Wonderchat.io

Wonderchat.io

wonderchat.io

Unthread

Unthread

unthread.io

Twig

Twig

twig.so

Echofox

Echofox

echofox.io

Обзор

Продукты

Скачать

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности