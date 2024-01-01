Desk360 — это омниканальная платформа поддержки клиентов, позволяющая компаниям любого размера иметь 360-градусное представление о своих клиентах и ​​использовать почтовый ящик нового поколения для своих мобильных приложений и веб-сайтов. Он позволяет вам общаться с вашими клиентами по любому каналу (электронная почта, чат, социальные сети, WhatsApp и даже окно сообщений в их мобильных приложениях), при этом объединяя все сообщения на одном экране для представителей ваших клиентов. С помощью Desk360 вы можете создать почтовый ящик, чтобы ваши пользователи могли связаться с вами на своих условиях. Desk360 предлагает интеграцию с App Store, Google Play Store и Huawei AppGallery, поэтому вы можете собрать все обзоры магазинов на одной странице и отвечать своим клиентам, не переключаясь между учетными записями магазина. Управлять учетными записями в социальных сетях с помощью Desk360 очень просто. Вы можете просматривать и отвечать на все сообщения клиентов, поступающие из Facebook, Instagram и Twitter, на одном экране, экономя вашим представителям огромное количество времени. Используете ли вы разные адреса электронной почты для поддержки своих клиентов? Не беспокойтесь, потому что вы можете объединить все свои адреса электронной почты на одном экране. Более того, вы можете создавать на своем веб-сайте собственные часто задаваемые вопросы и страницы контактов, чтобы предоставить своим клиентам комплексную поддержку вашего бренда. Откройте для себя Desk360 сегодня и начните общаться со своими клиентами с помощью заранее заданных сообщений Desk360, подготовленных профессиональными переводчиками на 40 языках! Управляйте сообщениями клиентов, поступающими из этих 11 каналов, на одной странице и получайте подробные отчеты как о продуктах, так и о пользователях. Выбирайте, кто за какой проект будет отвечать, назначая специальных агентов для каждого продукта, и поощряйте сотрудничество между командами для повышения их эффективности!

Веб-сайт: desk360.com

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