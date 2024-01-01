Desk360

Desk360

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Веб-сайт: desk360.com

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Desk360 — это омниканальная платформа поддержки клиентов, позволяющая компаниям любого размера иметь 360-градусное представление о своих клиентах и ​​использовать почтовый ящик нового поколения для своих мобильных приложений и веб-сайтов. Он позволяет вам общаться с вашими клиентами по любому каналу (электронная почта, чат, социальные сети, WhatsApp и даже окно сообщений в их мобильных приложениях), при этом объединяя все сообщения на одном экране для представителей ваших клиентов. С помощью Desk360 вы можете создать почтовый ящик, чтобы ваши пользователи могли связаться с вами на своих условиях. Desk360 предлагает интеграцию с App Store, Google Play Store и Huawei AppGallery, поэтому вы можете собрать все обзоры магазинов на одной странице и отвечать своим клиентам, не переключаясь между учетными записями магазина. Управлять учетными записями в социальных сетях с помощью Desk360 очень просто. Вы можете просматривать и отвечать на все сообщения клиентов, поступающие из Facebook, Instagram и Twitter, на одном экране, экономя вашим представителям огромное количество времени. Используете ли вы разные адреса электронной почты для поддержки своих клиентов? Не беспокойтесь, потому что вы можете объединить все свои адреса электронной почты на одном экране. Более того, вы можете создавать на своем веб-сайте собственные часто задаваемые вопросы и страницы контактов, чтобы предоставить своим клиентам комплексную поддержку вашего бренда. Откройте для себя Desk360 сегодня и начните общаться со своими клиентами с помощью заранее заданных сообщений Desk360, подготовленных профессиональными переводчиками на 40 языках! Управляйте сообщениями клиентов, поступающими из этих 11 каналов, на одной странице и получайте подробные отчеты как о продуктах, так и о пользователях. Выбирайте, кто за какой проект будет отвечать, назначая специальных агентов для каждого продукта, и поощряйте сотрудничество между командами для повышения их эффективности!
Категории:
Business
Программное обеспечение службы поддержки

Веб-сайт: desk360.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Desk360, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

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Hubspot

hubspot.com

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Intercom

Intercom

intercom.com

Freshdesk

Freshdesk

freshdesk.com

Zoho Desk

Zoho Desk

zoho.com

Tidio

Tidio

tidio.com

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

JustCall

JustCall

justcall.io

Chatwoot

Chatwoot

chatwoot.com

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Firefox Relay

relay.firefox.com

Billgang

Billgang

billgang.com

Mailor

Mailor

mailor.us

Sweet Analytics

Sweet Analytics

sweetanalytics.com

Mail Butler

Mail Butler

mailbutler.io

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