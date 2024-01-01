DesignMunk — это тщательно подобранная коллекция лучших примеров дизайна целевых и домашних страниц, которые вдохновляют веб-дизайнеров и маркетологов. На веб-сайте представлен широкий выбор дизайнов целевых страниц для разных отраслей и вариантов использования, таких как технологии, бизнес, агентства, электронная коммерция, финансы, маркетинг и многое другое. Для каждой целевой целевой страницы DesignMunk предоставляет снимок экрана, название компании/продукта, дату запуска и некоторые соответствующие теги категорий. Примеры целевых страниц демонстрируют креативный, ориентированный на конверсию дизайн с такими элементами, как главные разделы, призывы к действию, функции продукта, отзывы клиентов и многое другое. Куратором веб-сайта является @tajim, который регулярно отбирает и демонстрирует лучшие идеи для целевых страниц. В дополнение к избранным целевым страницам на сайте также есть разделы, посвященные инструментам AI-дизайна, книгам по дизайну, микрокопиям UX, а также возможность пользователям отправлять свои собственные целевые страницы для потенциального включения.

Веб-сайт: designmunk.com

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