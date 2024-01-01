Designer Daily

Designer Daily

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Веб-сайт: designer-daily.com

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Место, где дизайнеры могут найти вдохновение, ресурсы и мысли, которые пригодятся в их повседневной работе. Его поддерживает Мирко Гумберт, швейцарский графический и веб-дизайнер. Ключевые темы: графический дизайн, реклама, фотография, типографика, веб-дизайн и дизайн интерьера.

Веб-сайт: designer-daily.com

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