Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Design World Online предоставляет инженерам-конструкторам техническую информацию и ресурсы, которые помогают разрабатывать продукты быстрее, эффективнее и в рамках бюджета. Design World — это самый полезный онлайн-ресурс для профессионального инженера, включающий информацию о новых продуктах, технические руководства, видеоролики, 3D-модели CAD и форумы сообщества.

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