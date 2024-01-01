Design World

Design World

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Веб-сайт: designworldonline.com

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Design World Online предоставляет инженерам-конструкторам техническую информацию и ресурсы, которые помогают разрабатывать продукты быстрее, эффективнее и в рамках бюджета. Design World — это самый полезный онлайн-ресурс для профессионального инженера, включающий информацию о новых продуктах, технические руководства, видеоролики, 3D-модели CAD и форумы сообщества.

Веб-сайт: designworldonline.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Design World, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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